Контакты советника Байдена Салливана с представителями России возможны, – эксперты

Американский представитель вряд ли посетил бы РФ с целью переговоров, но они вполне могли бы пройти на нейтральной территории.

Related video

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан может иметь непубличные контакты на уровне советника по национальной безопасности. Более того, представители США и России, действительно, могли встречаться на нейтральной территории. Вряд ли американский представитель приехал бы в Российскую Федерацию, это показывало бы слабость с точки зрения дипломатического протокола. Об этом рассказывается в материале Фокуса "Салливан и тайные переговоры. Зачем приезжал советник Байдена и какие отношения у него с Кремлем".

Напомним, после визита Салливана в Киев издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что советник Байдена ранее несколько раз общался с помощниками президента России, советником Путина по внешней политике Юрием Ушаковым. И именно в последние месяцы проводил конфиденциальные беседы. Также Салливан разговаривал со своим прямым коллегой в российском правительстве Николаем Патрушевым. И цель разговоров – не окончание войны, а снижение уровня эскалации и поддержка налаженных каналов коммуникации. Издание пишет, в Белом доме сказали, что поддержание определенного уровня контактов с Москвой необходимо для достижения определенных взаимных интересов национальной безопасности.

"Коммуникации возможны, – говорит Фокусу эксперт-международник Антон Кучухидзе. – И в этом нет ничего удивительного, ведь во времена наибольшего ядерного обострения все коммуникации между США и Советским союзом всегда были открыты. Ядерный фактор заставлял влиятельные государства находить общий язык. В материале The Wall Street Journal Украине нечего беспокоиться, потому что господин Салливан никоим образом не обсуждал решение украинского кейса из РФ. То принцип "об Украине без Украины ничего не решаем" сохраняется. Измену разводит только те, кто лоялен к РФ. Тематика переговоров, с точки зрения российского влияния, очень важна для россиян".