Американський представник навряд чи відвідав би РФ для переговорів, але вони цілком могли б пройти на нейтральній території.

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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван може мати непублічні контакти на рівні радника з національної безпеки. До того ж, представники США та Росії справді могли зустрічатися на нейтральній території. Навряд чи американський представник приїхав би в Російську Федерацію, це б показувало слабкість з погляду дипломатичного протоколу. Про це розповідається у матеріалі Фокусу "Салліван і таємні переговори. Навіщо приїжджав радник Байдена та які стосунки в нього з Кремлем".

Нагадаємо, після візиту Саллівана в Київ видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомило, що радник Байдена раніше кілька разів спілкувався з помічниками президента Росії, радником Путіна із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. І саме останніми місяцями проводив конфіденційні бесіди. Також Салліван розмовляв зі своїм прямим колегою в російському уряді Миколою Патрушевим. І мета розмов — не закінчення війни, а зниження рівня ескалації та підтримка налагоджених каналів комунікації. Видання пише, що в Білому домі сказали, що підтримка певного рівня контактів зі Москвою необхідна для досягнення певних взаємних інтересів національної безпеки.

"Комунікації можливі, — каже Фокусу експерт-міжнародник Антон Кучухідзе. — І в цьому немає нічого дивного, адже за часів найбільшого ядерного загострення всі комунікації між США та Радянським союзом завжди були відкриті. Ядерний фактор змушував впливові держави знаходити спільну мову. У матеріалі The Wall Street Journal Україні нічого турбуватися, бо пан Салліван жодним чином не обговорював рішення українського кейсу з РФ. Тому принцип "про Україну без України нічого не вирішуємо" зберігається". Зраду розводять лише ті, хто лояльний до РФ. Тематика переговорів, з погляду російського впливу, дуже важлива для росіян".