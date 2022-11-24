Ждем в столице: Борису Джонсону присвоили звание Почетного гражданина Киева

По словам Виталия Кличко, бывший британский премьер посещал Украины как в мирное, так и в тяжелое военное время.

Related video

В четверг, 24 ноября, английскому политику, бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону присвоили звание Почетного гражданина Киева. Об этом у себя в соцсетях сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Киевсовет одобрил решение о присвоении великому другу Украины Борису Джонсону звания Почетного гражданина Киева", –– в частности, прокомментировал градоначальник.

Кличко отметил, что экс-премьер Британии неоднократно приезжал в Киев как в мирное, так и в "самое драматическое время нашей борьбы" против страны-агрессора.

"Джонсон делал и, я убежден, будет и в дальнейшем делать все возможное, чтобы Великобритания и мировые лидеры оказывали необходимую помощь Украине", –– добавил мэр.

Он поблагодарил английского политика за поддержку и пригласил в украинскую столицу с очередным визитом для вручения почетного киевского гражданства.

В первый раз Борис Джонс прибыл в Киев в апреле. Он стал первым главой стран G7, кто прибыл в Украине после полномасштабного вторжения России.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о том, что перед полномасштабным вторжением западные политики придерживались разных мнений по поводу перспектив российско-украинской войны. Так, по его словам, в Германии считали, что капитуляция Украины станет наилучшим выходом из ситуации.

Ранее Фокус писал о том, что Джонсон намерен лоббировать "план Маршалла" для Украины.