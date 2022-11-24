Чекаємо в столиці: Борису Джонсону надали звання Почесного громадянина Києва

За словами Віталія Кличка, колишній британський прем'єр відвідував Україну як у мирний, так і в тяжкий воєнний час.

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У четвер, 24 листопада, англійському політику, колишньому прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону надали звання Почесного громадянина Києва. Про це в соцмережах повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Київрада схвалила рішення про присвоєння великому другу України Борису Джонсону звання Почесного громадянина Києва", — зокрема, прокоментував градоначальник.

Кличко зазначив, що експрем'єр Британії неодноразово приїжджав до Києва як у мирний, так і в "найдраматичніший час нашої боротьби" проти країни-агресора.

"Джонсон робив і, я переконаний, надалі робитиме все можливе, щоб Велика Британія та світові лідери надавали необхідну допомогу Україні", –– додав мер.

Він подякував англійському політику за підтримку та запросив до української столиці з черговим візитом для вручення почесного київського громадянства.

Уперше Борис Джонс прибув до Києва у квітні. Він став першим главою країн G7, хто прибув в Україну після повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів про те, що перед повномасштабним вторгненням західні політики дотримувалися різних думок щодо перспектив російсько-української війни. Так, за його словами, у Німеччині вважали, що капітуляція України стане найкращим виходом із ситуації.

Раніше Фокус писав про те, що Джонсон має намір лобіювати план Маршалла для України.