Семья Богуслаева владеет элитным жильем во Франции почти на 230 млн гривен, — расследование

Конечным бенефициаром аппартаментов и особняков, по данным журналистов, является сын задержанного президента "Мотор Сич" Александр Богуслаев.

Related video

Семья президента корпорации "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, обвиняемого в госизмене, владеет элитной недвижимостью во Франции. Об этом говорится в новом расследовании проекта "Схемы".

По данным журналистов, конечным бенефициаром элитной недвижимости во Франции является сын задержанного президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

Имуществом на Лазурном берегу владеет ряд компаний, которые записаны на Александра Богуслаева. Рыночная стоимость выявленной элитной недвижимости на момент покупки, как говорится в расследовании, составляет 4,59 млн евро. Учитывая, что расценки на жилье во Франции за последние десять лет выросли почти на 30%, текущая цена — почти 6 млн евро (228 млн гривен по курсу НБУ от 28 ноября — ред.).

[ + – ] Семья Вячеслава Богуслаева владеет элитной недвижимостью во Франции

В частности, сын Вячеслава Богуслаева владеет фирмой SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS, на которую записана квартира и подвальное помещение в Ницце на английской набережной стоимостью 850 тысяч евро. Еще одна фирма SCI BELLE EPOQUE владеет двумя апартаментами на 588 и 622 квадратных метра соответственно на бульваре Гюго в Ницце. По данным журналистов, стоимость жилья на момент покупки составлял 1,32 млн евро.

[ + – ] Семья Вячеслава Богуслаева владеет элитной недвижимостью во Франции [ + – ] Семья Вячеслава Богуслаева владеет элитной недвижимостью во Франции

В элитном ЖК, который расположен в муниципалитете Вильнев-Лубе, фирма Александра Богуслаева SCI DES ANGES владеет еще двумя квартирами, стоимость которых оценивается в 800 тысяч евро. На другую французскую компанию SCI SLAVA, бенефициарами которой являются сын обвиняемого в госизмене президента "Мотор Сич" и бизнесмен Сергей Шинкаренко, зарегистрирован имение в Ницце стоимостью 1,62 млн.

[ + – ] Семья Вячеслава Богуслаева владеет элитной недвижимостью во Франции [ + – ] Семья Вячеслава Богуслаева владеет элитной недвижимостью во Франции

В материале сказано, что авторы расследования обратились к Александру и Вячеславу Богуслаевым с просьбой прокомментировать обнаруженное во Франции элитное жилье. Помимо этого, журналисты "Схем" ожидают от прокуратуры и Службы безопасности ответы на запросы относительно того, будут ли правоохранители ходатайствовать об аресте недвижимости и возможной конфискации в пользу Украины.

Отметим, что после задержания Вячеслава Богуслаева журналисты выявили у президента "Мотор Сич" незадекларированное имущество в Москве. По данным проекта "Схемы", обвиняемый в госизмене бизнесмен как минимум 15 лет владеет складскими помещениями и квартирой в столице России.

Также сообщалось, что СБУ помешала Вячеславу Богуслаеву тайно вывезти из Украины элитные автомобили, оружие и антиквариат времен Киевской Руси.