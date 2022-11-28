Сім'я Богуслаєва має елітне житло у Франції майже на 230 млн гривень, — розслідування

Кінцевим бенефіціаром апартаментів і маєтків, за даними журналістів, є син затриманого президента "Мотор Січ" Олександр Богуслаєв.

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Сім'я президента корпорації "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, якого звинувачують у держзраді, володіє елітною нерухомістю у Франції. Про це йдеться в новому розслідуванні проєкту "Схеми".

За даними журналістів, кінцевим бенефіціаром елітної нерухомості у Франції є син затриманого президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва.

Майном на Блакитному березі володіє низка фірм, які записані на Олександра Богуслаєва. Ринкова вартість виявленої елітної нерухомості на момент покупки, як кажуть у розслідуванні, становить 4,59 млн євро. Враховуючи, що розцінки на житло у Франції за останні десять років зросли майже на 30%, поточна ціна — майже 6 млн євро (228 млн гривень за курсом НБУ від 28 листопада — ред.).

[ + – ] Родина В'ячеслава Богуслаєва володіє елітною нерухомістю у Франції

Зокрема, син В'ячеслава Богуслаєва володіє фірмою SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS, на яку записана квартира та підвальне приміщення в Ніцці на англійській набережній вартістю 850 тисяч євро. Ще одна фірма SCI BELLE EPOQUE володіє двома апартаментами на 588 і 622 квадратні метри відповідно на бульварі Гюго в Ніцці. За даними журналістів, вартість житла на момент купівлі складала 1,32 млн євро.

[ + – ] Родина В'ячеслава Богуслаєва володіє елітною нерухомістю у Франції [ + – ] Родина В'ячеслава Богуслаєва володіє елітною нерухомістю у Франції

В елітному ЖК, що розташований у муніципалітеті Вільнев-Лубі, фірма Олександра Богуслаєва SCI DES ANGES володіє ще двома квартирами, вартість яких оцінюється у 800 тисяч євро. На іншу французьку компанію SCI SLAVA, бенефіціарами якої є син обвинуваченого в держзраді президента "Мотор Січ" і бізнесмен Сергій Шинкаренко, зареєстрований маєток у Ніцці вартістю 1,62 млн.

[ + – ] Родина В'ячеслава Богуслаєва володіє елітною нерухомістю у Франції [ + – ] Родина В'ячеслава Богуслаєва володіє елітною нерухомістю у Франції

У матеріалі сказано, що автори розслідування звернулися до Олександра та В'ячеслава Богуслаєва з проханням прокоментувати виявлене у Франції елітне житло. Крім цього, журналісти "Схем" очікують від прокуратури та Служби безпеки відповіді на запити щодо того, чи правоохоронці клопотатимуть про арешт нерухомості й можливу конфіскацію на користь України.

Зазначимо, що після затримання В'ячеслава Богуслаєва журналісти виявили в президента "Мотор Січі" незадеклароване майно в Москві. За даними проєкту "Схеми", обвинувачений у держзраді бізнесмен як мінімум 15 років володіє складськими приміщеннями та квартирою в столиці Росії.

Також повідомлялося, що СБУ завадила В'ячеславу Богуслаєву таємно вивезти з України елітні автомобілі, зброю та антикваріат часів Київської Русі.