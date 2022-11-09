У президента "Мотор Січ" знайшли незадекларовану нерухомість у Москві, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, В'ячеславу Богуслаєву багато років належать як мінімум два об'єкти у російській столиці.

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Президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, окрім російського громадянства, мав і незадекларовану нерухомість у Москві, повідомляє проєкт "Радіо Свобода" "Схеми".

Журналістам вдалося виявити два об'єкти, які належать Богуслаєву. За їхніми даними, з 2002 року він є власником складських приміщень у будівлі на вул. Зорге, 7а. У 2006 році В'ячеслав Богуслаєв став власником квартири в житловому комплексі за адресою Хорошівське шосе, 84, корпус 6, вартість якої оцінюю приблизно $350 тис.

Богуслаєв, народний депутат України з 2006 по 2019 роки, подавав декларації про своє майно. У них московська нерухомість не вказана, що на думку розслідувачів, може свідчити про порушення антикорупційного законодавства.

Раніше вони з'ясували, що з 2000 року глава "Мотор Січ" є громадянином Росії. Він отримав російський паспорт замість радянського, який йому видали 1979 року.

Нагадаємо, СБУ підозрює В'ячеслава Богуслаєва у співпраці з окупантами: вже після початку лютневого вторгнення він передавав росіянам вертолітні двигуни для ударних гелікоптерів.

Згодом прокуратура встановила, що глава "Мотор Січ" робив усе, щоб ЗСУ не дісталися гелікоптери, що знаходяться на підприємстві. За даними слідства, він розпорядився сховати документацію на авіаційну техніку та зняти лопаті з гелікоптерів.