У президента "Мотор Сич" нашли незадекларированную недвижимость в Москве, — СМИ (фото)

По данным журналистов, Вячеславу Богуслаеву много лет принадлежат как минимум два объекта в российской столице.

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Президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев помимо российского гражданства имел и незадекларированную недвижимость в Москве, сообщает проект "Радио Свобода" "Схемы".

Журналистам удалось обнаружить два объекта, которые принадлежат Богуслаеву. По их данным, с 2002 года он является собственником складских помещений в здании по адресу ул. Зорге, 7а. В 2006 году Вячеслав Богуслаев стал владельцем квартиры в жилом комплексе по адресу Хорошевское шоссе, 84, корпус 6, стоимость которой оцениваю примерно в $350 тыс.

Богуслаев, будучи народным депутатом Украины с 2006 по 2019 годы, подавал декларации о своем имуществе. В них московская недвижимость не указана, что, по мнению расследователей, может свидетельствовать о нарушении антикоррупционного законодательства.

Ранее они выяснили, что с 2000 года глава "Мотор Сич" является гражданином России. Он получил российский паспорт взамен советского, который ему выдали в 1979 году.

Напомним, СБУ подозревает Вячеслава Богуслаева в сотрудничестве с оккупантами: уже после начала февральского вторжения он передавал россиянам вертолетные двигатели для ударных вертолетов.

Впоследствии прокуратура установила, что глава "Мотор Сич" делал все, чтобы ВСУ не достались вертолеты, находящиеся на предприятии. По данным следствия, он распорядился спрятать документацию на авиационную технику и снять лопасти с вертолетов.