"Всплеск алкоголизма и изнасилований": у Зеленского спрогнозировали результаты войны для РФ

Рост числа ограблений и бытовых убийств, расцвет организованной преступности — неполный список проблем, с которыми столкнется Россия внутри государства, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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После завершения полномасштабной войны против Украины в России будет наблюдаться ряд серьезных проблем, начиная от всплеска алкоголизма среди населения и заканчивая активизацией организованной преступности. Такой прогноз в своем Twitter дал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Всплеск алкоголизма, бытовых убийств, ограблений, изнасилований, расцвет организованной преступности – это единственные результаты "специальной операции", которые будут достигнуты в самой России", — заявил представитель Офиса президента.

В то же время Подоляк подчеркнул, что помимо перечисленных им проблем Россию после завершения полномасштабной войны ожидает выплата крупной суммы Украине в виде репараций, а также разрушенная экономика и судебные приговоры для верхушки российского режима.

Напомним, на фоне недавних взрывов на российских военных объектах заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о готовности государства-агрессора вернуться к диалогу со странами Европейского союза и США по гарантиям безопасности. Представитель дипведомства также добавил, что Россия стремится вести переговорный процесс по поводу ситуации на оккупированной ВС РФ Запорожской АЭС в Энергодаре.

Тем временем аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что россияне устали от войны — опрос, сделанный по заказу Кремля показал, что 55% граждан РФ выступают за переговоры Москвы с Киевом.