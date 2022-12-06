"Сплеск алкоголізму та зґвалтувань": у Зеленського спрогнозували результати війни для РФ

Зростання кількості пограбувань та побутових вбивств, розквіт організованої злочинності — неповний список проблем, з якими зіткнеться Росія всередині держави, заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.

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Після завершення повномасштабної війни проти України в Росії спостерігатиметься низка серйозних проблем, починаючи від сплеску алкоголізму серед населення і до активізації організованої злочинності. Такий прогноз у своєму Twitter дав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Сплеск алкоголізму, побутових вбивств, пограбувань, зґвалтувань, розквіт організованої злочинності — це єдині результати "спеціальної операції", які будуть досягнуті у самій Росії", — заявив представник Офісу президента.

Водночас Подоляк наголосив, що, окрім перерахованих ним проблем, Росію після завершення повномасштабної війни очікує виплата великої суми Україні як репарації, а також зруйнована економіка та судові вироки для верхівки російського режиму.

Нагадаємо, на тлі недавніх вибухів на російських військових об'єктах заступник голови Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив про готовність держави-агресора повернутися до діалогу з країнами Європейського Союзу та США щодо гарантій безпеки. Представник дипвідомства також додав, що Росія прагне вести переговорний процес щодо ситуації на окупованій ЗС РФ Запорізькій АЕС в Енергодарі.

Тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що росіяни втомилися від війни — опитування, зроблене на замовлення Кремля, показало, що 55% громадян РФ виступають за переговори Москви з Києвом.