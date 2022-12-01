"Деградація": армія РФ не вчиться на помилках, а звичайні росіяни вже втомилися від війни, — ISW

За словами американських аналітиків, сили оборони України мають вигоду з деградації російської живої сили та військової техніки.

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Російські зусилля довкола Бахмута показують, що армія РФ не навчається на своїх помилках і продовжує воювати з великою кількістю жертв серед особового складу. Вона зосереджується з метою обмеженого оперативного чи стратегічного значення. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

" З кінця травня російські війська постійно витрачають бойові сили на невеликі населені пункти навколо Бахмута; у наступні шість місяців вони домоглися приросту лише близько кількох кілометрів за раз", — сказано в новому звіті.

За словами аналітиків, спроби росіян наступати на Бахмут призвели до виснаження російської живої сили та техніки, внаслідок чого війська були затиснуті у відносно незначних населених пунктах на тижні та місяці. В ISW заявили, що захоплення Бахмута пропонує росіянам небагато оперативних переваг.

"Ця схема операцій дуже нагадує попередні спроби росіян взяти Сєвєродонецьк і Лисичанськ на початку війни", — заявили аналітики.

В ISW заявили, що протягом червня і липня українські сили фактично дозволили російським військам зосередити зусилля на Сєвєродонецьку та Лисичанську, щоб отримати вигоду з деградації російської живої сили і техніки, що триває. І навіть оперативний успіх РФ у Луганській області призвів до незначного ефекту.

"Зусилля Росії в цій галузі здебільшого зайшли в глухий кут", — заявили аналітики.

Росіяни проти війни

Крім того, як йдеться у звіті, російські громадяни втомилися від війни в Україні. Так, опитування, яке отримали російські журналісти, було зроблено на замовлення з Кремля для внутрішнього користування.

Як йдеться у звіті, 55% росіян виступають за мирні переговори з Україною, а 25% виступають за продовження війни.

Як заявив директор російського "Левада-центру" Денис Волков, частка росіян, які підтримують мирні переговори з Україною, почала стрімко зростати після указу президента РФ Володимира Путіна про часткову мобілізацію.

Раніше Фокус писав, що ЗМІ заявили, що літаки росіян готуються до нового масованого удару. Український журналіст та воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко заявив, що на аеродромі "Енгельс-2" у Саратовській області знаходяться близько 20 літаків Ту-95 та Ту-160.

Також повідомлялося, що в CNN заявили, що США готують розширення допомоги для ЗСУ. В адміністрації Байдена розглядають можливість навчання українських військових на американських базах, розташованих у Німеччині.

Ще нагадаємо, що Генштабі зазначили, що Росія проведе нову хвилю мобілізації на початку 2023 року. Доукомплектовуватимуть підрозділи, як йдеться у зведенні, також коштом курсантів вищих навчальних закладів.