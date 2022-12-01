"Деградация": армия РФ не учится на ошибках, а обычные россияне уже устали от войны, — ISW

По словам американских аналитиков, силы обороны Украины извлекают выгоду из деградации российской живой силы и военной техники.

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Российские усилия вокруг Бахмута показывают, что армия РФ не учится на своих ошибках и продолжает воевать с большим количеством жертв среди личного состава. Она сосредотачивается на целях ограниченного оперативного или стратегического значения. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"С конца мая российские войска постоянно расходуют боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг Бахмута; в следующие шесть месяцев они добились прироста всего лишь порядка нескольких километров за раз", — сказано в новом отчете.

По словам аналитиков, попытки россиян наступать на Бахмут привели к истощению российской живой силы и техники, в результате чего войска были зажаты в относительно незначительных населенных пунктах на недели и месяцы. В ISW заявили, что захват Бахмута предлагает россиянам мало оперативных преимуществ.

"Эта схема операций очень напоминает предыдущие попытки русских взять Северодонецк и Лисичанск в начале войны", — заявили аналитики.

В ISW заявили, что в течение июня и июля украинские силы фактически позволили российским войскам сосредоточить усилия на Северодонецке и Лисичанске, чтобы извлечь выгоду из продолжающейся деградации российской живой силы и техники. И даже оперативный успех РФ в Луганской области привел к незначительному эффекту.

"Усилия России в этой области по большей части зашли в тупик", — заявили аналитики.

Россияне против войны

Кроме того, как сказано в отчете, российские граждане устали от войны в Украине. Так, опрос, который получили российские журналисты, был сделан по заказу из Кремля для внутреннего пользования.

Как сказано в отчете, 55 % россиян выступают за мирные переговоры с Украиной, а 25 % выступают за продолжение войны.

Как заявил директор российского "Левада-центра" Денис Волков, доля россиян, которые поддерживают мирные переговоры с Украиной, начала стремительно расти после указа президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации.

Ранее Фокус писал, что СМИ заявили, самолеты россиян готовятся к новому массированному удару. Украинский журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко заявил, что на аэродроме "Энгельс-2" в Саратовской области находятся около 20 самолетов Ту-95 и Ту-160.

Также сообщалось, что в CNN заявили, что США готовят расширение помощи для ВСУ. В администрации Байдена рассматривают возможность обучения для украинских военнослужащих на американских базах, расположенных в Германии.

Еще напомним, что Генштабе отметили, что Россия проведет новую волну мобилизации в начале 2023 года. Доукомплектовывать подразделения, как говорится в сводке, также будут за счет курсантов высших учебных заведений.