"До 2500 солдат в месяц": США готовят расширение помощи для ВСУ, - CNN

В администрации Байдена рассматривают возможность обучения для украинских военнослужащих на американских базах, расположенных в Германии.

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Официальные лица США сообщают о планах по расширению обучения ВСУ при участии американских военных. В месяц на базе США в Германии смогут тренироваться до 2500 украинских солдат, о чем сообщает CNN.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину американские инструкторы обучили управлению некоторыми видами вооружения несколько тысяч украинских солдат. В издании отмечают, что упомянутая инициатива не только увеличит количество квалифицированных военных в Украине, но и расширит их компетенции.

Новое обучение подразумевает осваивание бойцами более сложных тактик боя. К примеру солдаты смогут практиковаться в координации маневров пехоты с поддержкой артиллерии.

По словам одного из источников CNN, в Германии ВСУ смогут получить "намного более интенсивную и всестороннюю" военную подготовку, чем в Польше и Великобритании.

В издании уточняют, что инициатива об расширении обучения поступила от Украины. Сейчас предложение находится на межведомственном рассмотрении администрации.

Представители президента США Джо Байдена пока не комментируют данную информацию, заявив, что "мы не будем опережать решения, которые еще не были приняты, но мы постоянно ищем способы убедиться, что у украинцев есть навыки, необходимые, чтобы добиться успеха на поле боя, поскольку Украина защищает свою территорию от российской агрессии".

Американское командование в Европе также не подтвердило информацию о новых учениях.

"У нас нет официального запроса. Но в целом это, кажется, полностью соответствует нашим общим усилиям по поддержке Украины", — приводит слова одного из немецких чиновников CNN.

Напомним, что США с союзниками обсуждают возможность обучения украинских летчиков для потенциальной помощи Украине создать обновленные ВВС.

Фокус также сообщал, что Вашингтон хочет создать долгосрочную миссию по военной поддержке Украины. В администрации президента Байдена назначат генерала, который возглавит усилия по обучению и оказанию помощи.

Еще мы писали о том, что Соединенные Штаты выделят Украине 53 миллиона долларов на ремонт, техобслуживание и усиление украинской энергосистемы.