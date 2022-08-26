Миссия по военной помощи Украине: раскрыты новые грандиозные планы США, —The Wall Street

Журналисты пишут, что Вашингтон хочет создать долгосрочную миссию по военной поддержке Украины. Она получит название и будет включать в себя как перевооружение страны, так и обучение солдат.

В ближайшие недели администрация Байдена планирует назвать свою военную миссию по поддержке Украины и назначить генерала, который возглавит усилия по обучению и оказанию помощи, о чем пишет издание The Wall Street Journal.

В материале сказано, что название операции формально признает усилия США в вооруженных силах, подобно тому, как Пентагон окрестил миссии в Ираке и Афганистане операциями "Иракская свобода", "Несокрушимая свобода" и "Страж свободы".

Журналисты пишут, что наименование обучения и помощи имеет большое бюрократическое значение, поскольку влечет за собой долгосрочное целевое финансирование и возможность специальной оплаты и наград для военнослужащих, участвующих в этом.

Что касается выбора генерала, то это говорит о создании специальной команды, которая будет нести ответственность за координацию усилий по помощи Украине в течение многих лет.

Издание цитирует заместителя министра обороны США Колина Каля. В среду он заявил, что Украина получит большое количество вооружений стандартов НАТО.

"Мы сосредоточены на том, чтобы помочь Украине спланировать, что является для нее рациональной силой будущего, и я ожидаю, что будет много вооружений стандарта НАТО", — сказал Каль.

Ранее Фокус писал, что СМИ узнали, что войдет в новый пакет помощи США для Украины. Украинские военные получат новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS, боеприпасы и беспилотники.

Еще напомним, что в Пентагоне уверены, что Украина в течение трех лет перейдет на стандарты НАТО. В Минобороны США не исключают, что какое-то время украинская армия еще может использовать советские образцы оружия, которые производятся в Украине, но в целом будет постепенный переход на стандарты Альянса.

Также сообщалось, что в Пентагоне рассказали, почему США не передают Украине свои самолеты. В Пентагоне заявили, что для Штатов важно, чтобы Украина сохранилась как демократическая и независимая страна. Вашингтон уверен, что РФ должна заплатить за агрессию в отношении соседа.