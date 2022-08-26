Місія з військової допомоги Україні: розкрито нові грандіозні плани США, –The Wall Street

Журналісти пишуть, що Вашингтон хоче організувати довгострокову місію щодо військової підтримки України. Вона отримає назву і міститиме як переозброєння країни, так і навчання солдатів.

Найближчими тижнями адміністрація Байдена планує назвати свою військову місію з підтримки України та призначити генерала, який очолить зусилля щодо навчання та надання допомоги, про що пише видання The Wall Street Journal.

У матеріалі сказано, що назва операції формально визнає зусилля США у збройних силах, подібно до того, як Пентагон охрестив місії в Іраку та Афганістані операціями "Іракська свобода", "Незламна свобода" та "Вартовий свободи".

Журналісти пишуть, що найменування навчання та допомоги має велике бюрократичне значення, оскільки тягне за собою довгострокове цільове фінансування та можливість спеціальної оплати та нагород для військовослужбовців, які беруть участь у цьому.

Щодо вибору генерала, то це говорить про створення спеціальної команди, яка нестиме відповідальність за координацію зусиль щодо допомоги Україні протягом багатьох років.

Видання цитує заступника міністра оборони США Коліна Каля. У середу він заявив, що Україна отримає велику кількість озброєнь стандартів НАТО.

"Ми зосереджені на тому, щоб допомогти Україні спланувати, що для неї є раціональною силою майбутнього, і я очікую, що буде багато озброєнь стандарту НАТО", — сказав Каль.

Раніше Фокус писав, що ЗМІ дізналися, що увійде до нового пакету допомоги США для України. Українські військові отримають нові зенітно-ракетні комплекси NASAMS, боєприпаси та безпілотники.

Ще нагадаємо, що у Пентагоні впевнені, що Україна протягом трьох років перейде на стандарти НАТО. У Міноборони США не виключають, що якийсь час українська армія ще може використовувати радянські зразки зброї, які виробляються в Україні, але загалом буде поступовий перехід на стандарти Альянсу.

Також повідомлялося, що у Пентагоні розповіли, чому США не передають Україні свої літаки. У Пентагоні заявили, що для Штатів важливо, щоб Україна збереглася як демократична та незалежна країна. Вашингтон упевнений, що РФ має заплатити за агресію щодо сусіда.