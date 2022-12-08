Суд арестовал партнера одесского бизнесмена Кауфмана: прокуроры требовали залог в 200 млн гривен

Александра Боруховича отправили в СИЗО, его хотел взять на поруки главный раввин Одессы Авраам Вольф. Священнослужитель не приехал в суд, так как люди из его общины сидят без света.

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Подозреваемого в создании преступной организации одесского бизнесмена и бывшего народного депутата Александра Боруховича (Грановского) отправили в СИЗО. Такое решение вынес Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС), пишет в Telegram Центр противодействия коррупции.

Следственный судья ВАКС Андрей Бицюк избрал меру пресечения Боруховичу, партнеру арестованного известного одесского предпринимателя Бориса Кауфмана, в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 124 миллиона гривен.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры требовал ареста Боруховича без возможности внесения залога.

"А если судья все же решил выбрать залог, то просил назначить его в размере 198 миллиона гривен", — указала организация.

Адвокаты Боруховича просили суд избрать более легкую меру пресечения. Требуемый прокурором залог адвокаты назвали непомерным. По их словам он соизмерим с 1/5 месячного городского бюджета Одессы.

По данным центра, Боруховича хотел взять на поруки главный раввин Одессы Авраам Вольф. Но на заседание он не пришел, а свою просьбу изложил в письменном виде.

Борухович объяснил, что в Одессе остаются люди из общины, которые сидят без света, поэтому раввин не может их покинуть.

После внесения залога Борухович обязан придерживаться следующих ограничений: не выезжать из Одессы, не общаться с мэром города Геннадием Трухановым, свидетелями и другими подозреваемыми, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Борухович перед судом заявил, что не занимался незаконными делами, а в Одессе остаются люди, которым нужно помогать. Подозреваемый просил дать возможность заниматься обороной города.

В чем обвиняют бизнесменов Кауфмана и Боруховича?

По данным следствия, Кауфман и Борухович руководили преступной организацией, которая устанавливала тарифы и ежемесячно собирала миллионы гривен с местных предпринимателей и застройщиков.

Они контролировали и влияли на решение депутатов и чиновников горсовета, влияли на согласование расходов бюджета, получение взяток и прочее, утверждают прокуроры.

Правоохранители говорят, что бизнесмены требовали от предпринимателей 10% "отката" за поставки товаров, работ или услуг Одесскому горсовету.

Детективы НАБУ и САП утверждают, что участники преступной организации занимались регулярным подкупом чиновников города.

[ + – ] Борухович и Кауфман руководили преступной организацией, которая устанавливала тарифы и ежемесячно собирала миллионы гривен с местных предпринимателей и застройщиков

По данным Центр противодействия коррупции, с ноября прошлого по август этого года заместитель мэра Одессы и руководитель аппарата горсовета Олег Брындак получил почти 2,5 млн гривен, первому заму мэра Михаилу Кучуку с марта по июль 2022 года передали 900 тысяч гривен, а заммэра Одессы Светлана Бедрега — якобы 300 тысяч гривен.

НАБУ зафиксировало такой фрагмент разговора Боруховича с неизвестным: "У меня здесь стоит 4 машины НАБУ и 3 машины ДБР. Они все пишут, я ни с кем не встречаюсь. Я не могу тебе какие-то вещи говорить, ну зачем".

В САП говорят, что фигуранты использовали меры конспирации, а Борухович предлагал укрыться от правоохранительных органов.

"Нудно спрятаться от мус..ров, от людей. Я успею до Шабата. В той комнате, которая оборудована для встреч, она со всех сторон защищена. Скажи, чтобы поставили телевизор и шумопоглотитель. Глушилку включить. Мы же специально оборудовали", — приводит центр слова якобы Боруховича.

Напомним, что накануне арестовали бизнесмена Бориса Кауфмана, он может выйти под залог в 129 млн гривен. Кауфман основал инвесткомпанию Vertex United, которая владеет несколькими гостиницами, медиа-активами и другими проектами.

Борис Кауфман является совладельцем крупнейшей дистрибьюторской компании в Украине TEDIS Ukraine.

НАБУ задержало Кауфмана в Одессе 5 декабря вместе с Боруховичем. В ведомстве говорили, что под арестом находятся 3 человека, которые могли влиять на расходы бюджета Одессы.

В прошлогоднем рейтинге Фокуса "100 богатых людей Украины 2021" Кауфман был на 36-й строчке с капиталом в 320 млн долларов.