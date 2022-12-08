Суд заарештував партнера одеського бізнесмена Кауфмана: прокурори вимагали заставу 200 млн гривень

Олександра Боруховича відправили в СІЗО, його хотів взяти на поруки головний рабин Одеси Авраам Вольф. Священнослужитель не приїхав до суду, бо люди із його громади сидять без світла.

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Підозрюваного у створенні злочинної організації одеського бізнесмена та колишнього народного депутата Олександра Боруховича (Грановського) відправили в СІЗО. Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд України (ВАКС), пише в Telegram Центр протидії корупції.

Слідчий суддя ВАКС Андрій Біцюк обрав запобіжний захід Боруховичу, партнеру заарештованого відомого одеського підприємця Бориса Кауфмана, у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави 124 мільйони гривень.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вимагав арешт Боруховича без можливості внесення застави.

"А якщо суддя все ж таки вирішив обрати заставу, то просив призначити її у розмірі 198 мільйонів гривень", — зазначила організація.

Адвокати Боруховича просили суд обрати легший запобіжний захід. Заставу адвокати назвали непомірною. За їхніми словами він порівнюється з 1/5 місячного міського бюджету Одеси.

За даними центру, Борухович хотів взяти на поруки головний рабин Одеси Авраам Вольф. Але на засідання він не прийшов, а своє прохання виклав письмово.

Борухович пояснив, що в Одесі залишаються люди із громади, які сидять без світла, тому рабин не може їх покинути.

Після внесення застави Борухович зобов'язаний дотримуватись таких обмежень: не виїжджати з Одеси, не спілкуватися з мером міста Геннадієм Трухановим, свідками та іншими підозрюваними, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Борухович перед судом заявив, що не займався незаконними справами, а в Одесі лишаються люди, яким треба допомагати. Підозрюваний просив надати можливість займатися обороною міста.

У чому звинувачують бізнесменів Кауфмана та Боруховича?

За даними слідства, Кауфман та Борухович керували злочинною організацією, яка встановлювала тарифи та щомісяця збирала мільйони гривень з місцевих підприємців та забудовників.

Вони контролювали та впливали на рішення депутатів та чиновників міськради, впливали на узгодження видатків бюджету, отримання хабарів та інше, стверджують прокурори.

Правоохоронці кажуть, що бізнесмени вимагали від підприємців 10% відкату за постачання товарів, робіт чи послуг Одеській міськраді.

Детективи НАБУ та САП стверджують, що учасники злочинної організації займалися регулярним підкупом чиновників міста.

[ + – ] Борухович та Кауфман керували злочинною організацією, яка встановлювала тарифи та щомісяця збирала мільйони гривень з місцевих підприємців та забудовників

За даними Центру протидії корупції, з листопада минулого по серпень цього року заступник мера Одеси та керівник апарату міськради Олег Бриндак отримав майже 2,5 млн гривень, першому заступнику мера Михайлу Кучуку з березня по липень 2022 року передали 900 тисяч гривень, а заступниці мера Одеси Світлані Бедрезі нібито 300 тисяч гривень.

НАБУ зафіксувало такий фрагмент розмови Боруховича з невідомим: "У мене тут стоїть 4 машини НАБУ і 3 машини ДБР. Вони всі пишуть, я ні з ким не зустрічаюся. Я не можу тобі якісь речі говорити, ну навіщо".

У САП кажуть, що фігуранти вживали заходів конспірації, а Борухович пропонував сховатися від правоохоронних органів.

"Треба сховатися від мус..рів, від людей. Я встигну до Шабату. У тій кімнаті, яка обладнана для зустрічей, вона з усіх боків захищена. Скажи, щоб поставили телевізор і шумопоглинач. Глушилку включити. Ми ж спеціально обладнали", — наводить центр слова нібито Боруховича.

Нагадаємо, що напередодні заарештували бізнесмена Бориса Кауфмана, він може вийти під заставу 129 млн гривень. Кауфман заснував інвесткомпанію Vertex United, яка володіє кількома готелями, медіа-активами та іншими проєктами.

Борис Кауфман є співвласником найбільшої дистриб'юторської компанії України TEDIS Ukraine.

НАБУ затримало Кауфмана в Одесі 5 грудня разом із Боруховичем. У відомстві говорили, що під арештом перебувають 3 особи, які могли впливати на витрати бюджету Одеси.

У минулорічному рейтингу Фокусу "100 багатих людей України 2021" Кауфман був на 36-му рядку з капіталом у 320 млн доларів.