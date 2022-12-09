Путин не отказывался от максималистских целей в войне против Украины, — ISW

Москва, угрожая повторной оккупацией украинских регионов, пытается запутать Запад и вынудить Киев сесть за стол переговоров.

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Кремль все еще хочет реализовать свои максималистские цели в полномасштабной войне против Украины. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны ISW от 8 декабря.

Цели Кремля, по словам аналитиков, остаются неизменными по сравнению с теми, которые были поставлены после вывода оккупационных войск из Киевской области весной 2022 года.

Несмотря на все заявления и действия, которые озвучиваются официальными спикерами, президент РФ Владимир Путин, вероятно, все еще хочет реализовать свой максималистский сценарий в войне против Украине. В своем отчете ISW процитировал недавние слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который пригрозил Киеву повторной оккупацией частей Харьковской и Херсонской областей.

"Песков воспользовался случаем, чтобы извлечь дополнительную выгоду из стремления Запада вести переговоры, развивая высказывания президента России Владимира Путина от 7 декабря о приобретении "новых российских территорий". Песков повторил, что Кремль по-прежнему преследует свои цели в Украине, что подтверждает, что РФ по-прежнему стремится к смене режима и устранению способности Украины противостоять будущим российским атакам или давлению. Комментарии Пескова не являются изменением российских военных целей или требований", — говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Отдельно ISW проанализировал слова Владимира Путина о том, что Россия якобы является основной гарантией суверенитета Украины. Эти слова, по мнению экспертов, свидетельствуют о том, что Кремль пытается создать условия для затяжной полномасштабной войны и информационно запутать Запад, чтобы союзники вынудили Киев сесть за стол переговоров.

Отметим, что днем ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пригрозил Украине повторной оккупацией некоторых областей. По его словам, России придется "освободить" украинские регионы, которые были деоккупированы ВСУ в ходе масштабного контрнаступления.

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, предупреждал, что война с Украиной может стать продолжительной.