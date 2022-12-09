Путін не відмовлявся від максималістських цілей у війні проти України, — ISW

Москва, погрожуючи повторною окупацією українських регіонів, намагається заплутати Захід і змусити Київ сісти за стіл переговорів.

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Кремль все ще хоче реалізувати свої максималістські цілі в повномасштабній війні проти України. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни ISW від 8 грудня.

Цілі Кремля, за словами аналітиків, залишаються незмінними порівняно з тими, що були поставлені після виведення окупаційних військ із Київської області навесні 2022 року.

Незважаючи на всі заяви та дії, які озвучуються офіційними речниками, президент РФ Володимир Путін, ймовірно, все ще хоче реалізувати свій максималістський сценарій у війні проти України. У своєму звіті ISW процитував нещодавні слова прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, який погрожував Києву повторною окупацією частин Харківської та Херсонської областей.

"Пєсков скористався нагодою, щоб отримати додаткову вигоду з прагнення Заходу вести переговори, розвиваючи висловлювання президента Росії Володимира Путіна від 7 грудня про отримання "нових російських територій". Пєсков повторив, що Кремль, як і раніше, переслідує свої цілі в Україні, що підтверджує, що РФ, як і раніше, прагне зміни режиму й усунення здатності України протистояти майбутнім російським атакам або тиску. Коментарі Пєскова не є зміною російських військових цілей або вимог", — йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Окремо ISW проаналізував слова Володимира Путіна про те, що Росія є основною гарантією суверенітету України. Ці слова, на думку експертів, свідчать про те, що Кремль намагається створити умови для затяжної повномасштабної війни та інформаційно заплутати Захід, щоб союзники змусили Київ сісти за стіл переговорів.

Зазначимо, що на день раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков пригрозив Україні повторною окупацією деяких областей. За його словами, Росії доведеться "звільнити" українські регіони, які були деокуповані ЗСУ під час масштабного контрнаступу.

Президент РФ Володимир Путін, зі свого боку, попереджав, що війна з Україною може стати тривалою.