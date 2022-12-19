"Сорвали планы Запада": Лавров объяснил, почему война против Украины "абсолютно необходима"

Глава МИД РФ заявил, что целесообразность агрессии в Украине доказана "истеричной реакцией" стран Запада на то, как Россия ведет войну.

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Для РФ "абсолютно необходимо" воевать против Украины, чтобы страны Запада не смогли превратить ее в "анти-Россию" и тем самым ослабить государство-агрессора. Об этом на встрече с журналистами заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает "РИА Новости".

По словам Лаврова, Запад пытался превратить Украину в "анти-Россию" на протяжении многих лет с целью "не допустить участия России в международных делах в качестве сильного игрока".

"То, как истерично реагируют наши западные коллеги по команде США на предпринимаемые нами действия в рамках СВО, подтверждает наш главный вывод, что это означает, что СВО (полномасштабная война) была абсолютно необходима, чтобы сорвать планы по превращению Украины в постоянную угрозу безопасности РФ", — добавил глава МИД России.

Российский чиновник также заявил, что реакция Запада на войну дала России понять, что действия государства-агрессора привели "к провалу геополитических игр". Говоря об итогах уходящего года Лавров заявил, что ситуация для Кремля "окончательно и бесповоротно прояснилась" — в частности, Москве стало понятно, с кем можно договариваться, а кому "верить отныне и впредь нельзя".

Также Лавров выразил мнение, что попытки изолировать Россию от остального мира оказались безуспешными, а главным девизом для РФ является "баланс интересов".

На момент публикации реакции от украинских политиков на высказывания Лаврова не было.

Напомним, сегодня генсек ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что война РФ против Украины может закончиться в 2023 году.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что у него нет сомнений в том, что Россия снова попытается захватить Киев.