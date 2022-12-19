"Зірвали плани Заходу": Лавров пояснив, чому війна проти України "абсолютно потрібна"

Глава МЗС РФ заявив, що доцільність агресії в Україні доведена "істеричною реакцією" країн Заходу на те, як Росія веде війну.

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Для РФ "абсолютно необхідно" воювати проти України, щоб країни Заходу не змогли перетворити її на "анти-Росію" та цим послабити державу-агресора. Про це під час зустрічі з журналістами заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає "РИА Новости".

За словами Лаврова, Захід намагався перетворити Україну на "анти-Росію" протягом багатьох років із метою "не допустити участі Росії в міжнародних справах як сильного гравця".

"Те, як істерично реагують наші західні колеги з команди США на дії, які ми вживаємо в межах СВО, підтверджує наш головний висновок, що це означає, що СВО (повномасштабна війна) була абсолютно необхідна, щоб зірвати плани щодо перетворення України на постійну загрозу безпеці РФ", — додав глава МЗС Росії.

Російський чиновник також заявив, що реакція Заходу на війну дала Росії зрозуміти, що дії держави-агресора призвели "до провалу геополітичних ігор". Говорячи про підсумки року, що минає, Лавров заявив, що ситуація для Кремля "остаточно та безповоротно прояснилася" — зокрема, Москві стало зрозуміло, з ким можна домовлятися, а кому "вірити відтепер і надалі не можна".

Також Лавров висловив думку, що спроби ізолювати Росію від решти світу виявилися безуспішними, а головним девізом для РФ є "баланс інтересів".

На час публікації реакції від українських політиків на висловлювання Лаврова не було.

Нагадаємо, сьогодні генсек ООН Антоніу Гутерреш висловив думку, що війна РФ проти України може закінчитися у 2023 році.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що він не має сумнівів у тому, що Росія знову спробує захопити Київ.