Больше не миллиардер: состояние Порошенко во время войны сократилось вдвое, — Forbes

Капитал пятого президента Украины сократился до 730 млн долларов — политик и бизнесмен опустился на 12-ю строчку рейтинга богатейших людей страны по версии издания.

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Состояние пятого президента Украины Петра Порошенко по итогам 2022 года сократилось почти вдвое — лидер "Европейской солидарности" перестал быть миллиардером, его капитал теперь оценивается в 730 млн долларов. Об этом пишет издание Forbes.

В 2021 году Порошенко занимал 7 строчку рейтинга богатейших людей Украины по версии Forbes с состоянием в 1,6 млрд долларов, однако в свежем рейтинге политик удостоился лишь 12-го места с 730 млн долларов.

Издание отмечает, что за два предвоенных года активы Порошенко, по крайней мере официально, уменьшились — в 2019 году он был бенефициаром в 95 компаниях, а перед полномасштабным вторжением войск РФ только в 18-ти. Журналисты добавили, что львиная доля бизнеса пятого президента перешла к его сыну Алексею. И хотя в пресс-службе бизнесмена заявляли, что это является следствием желания Порошенко отделить политику от бизнеса, на такой шаг его подтолкнули давление со стороны правоохранительных органов и регуляторов.

"После победы Зеленского против Порошенко было возбуждено более 20 уголовных дел, ему выдвинули подозрение в госизмене, были арестованы его доли в 19 предприятиях, аффилированные с ним компании получили многомиллионные штрафы от АМКУ", — говорится в публикации.

По состоянию на сентябрь этого года Фонд Порошенко, компания ROSHEN и ОО "Дело громад" передали Вооруженным силам Украины помощи почти на $46 млн, приводит Forbes информацию пресс-службы партии "Европейская солидарность". Среди помощи: пулеметы, радиостанции, машины скорой помощи, броневики Shield и Spartan, полноприводные грузовики, пикапы, тягачи, а также более 350 дронов Autel.

Тем временем за уходящий 2022 год состояние Виталия Хомутынника, владельца предприятия "Укрнафтобуріння", увеличилось по сравнению с 2021-м годом на 25 млн долларов — с 465 до 490 млн. Хомутынник занял 15-е место в рейтинге.

2 декабря издание сообщило, что бизнесмен Игорь Коломойский за время полномасштабной войны Украины с Россией потерял самые ценные активы и $1 млрд состояния.