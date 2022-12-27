Більше не мільярдер: статки Порошенка під час війни скоротилися вдвічі, — Forbes

Капітал п'ятого президента України скоротився до 730 млн доларів — політик і бізнесмен опустився на 12-й рядок рейтингу найбагатших людей країни за версією видання.

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Статки п'ятого президента України Петра Порошенка за підсумками 2022 року скоротилися майже вдвічі — лідер "Європейської солідарності" перестав бути мільярдером, його капітал тепер оцінюється у 730 млн доларів. Про це пише видання Forbes.

У 2021 році Порошенко займав 7 рядок рейтингу найбагатших людей України за версією Forbes зі статками 1,6 млрд доларів, проте у свіжому рейтингу політик удостоївся лише 12-го місця з 730 млн доларів.

За два передвоєнні роки активи Порошенка, принаймні офіційно, зменшилися — у 2019 році він був бенефіціаром у 95 компаніях, а перед повномасштабним вторгненням військ РФ лише у 18. Журналісти додали, що левова частка бізнесу п'ятого президента перейшла до його сина Олексія. І хоча у пресслужбі бізнесмена заявляли, що це є наслідком бажання Порошенка відокремити політику від бізнесу, на такий крок його підштовхнули тиск із боку правоохоронних органів та регуляторів.

"Після перемоги Зеленського проти Порошенка було порушено понад 20 кримінальних справ, йому висунули підозру в держзраді, було заарештовано його частки в 19 підприємствах, афілійовані з ним компанії отримали багатомільйонні штрафи від АМКУ", — йдеться у публікації.

Станом на вересень цього року Фонд Порошенка, компанія ROSHEN та ГО "Справа громад" передали Збройним Силам України допомоги майже на $46 млн, повідомляє Forbes інформацію пресслужби партії "Європейська солідарність". Серед допомоги: кулемети, радіостанції, машини швидкої допомоги, броньовики Shield та Spartan, повнопривідні вантажівки, пікапи, тягачі, а також понад 350 дронів Autel.

Тим часом за 2022 рік, що минає, статки Віталія Хомутинника, власника підприємства "Укрнафтобуріння", збільшилися порівняно з 2021-м роком на 25 млн доларів — з 465 до 490 млн. Хомутинник посів 15 місце в рейтингу.

2 грудня видання повідомило, що бізнесмен Ігор Коломойський за час повномасштабної війни України з Росією втратив найцінніші активи та $1 млрд статків.