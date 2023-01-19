Будапешт призвал Киев "прекратить зверства" против венгров: что произошло на самом деле (фото)

Представитель МИД Тамаша Менцера назвал снятие флагов Венгрии с государственных учреждений Украины "травлей" национального сообщества.

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Госсекретарь по вопросам двухсторонних отношений МИД Венгрии Тамаш Менцер обратился к украинскому правительству с просьбой "прекратить зверства" против венгров в Закарпатской области. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Facebook 19 января.

"Зверствами" Менцер назвал новость издания Index от 19 января о снятии флагов Венгрии со зданий в городе Мукачево Закарпатской области.

"Призываем местных лидеров немедленно прекратить зверства против венгров! Призываем национальных лидеров Украины незамедлительно сделать все возможное для снятия антивенгерских решений и восстановления прежнего статуса. Мы ожидаем, что украинские лидеры сделают все возможное для сохранения стабильности в Закарпатье несмотря на войну! Если Украина хочет стать членом Евросоюза, постоянная и систематическая травля и лишение прав национального сообщества недопустимы", — написал Менцер.

Фото: Скриншот

Решение о снятии флагов в МИД назвали "антивенгерским" и выразили надежду, что такого не произойдет в других городах Закарпатской области, где проживают этинческие венгры.

Что произошла на самом деле в Мукачево

В публикации Index сказано, что ссылаясь на недавний указ, украинская полиция сняла венгерские флаги с нескольких государственных учреждений в Мукачево. А директор средней школы, на которой висели флаги Венгрии, Ференца Ракоци был якобы уволен якобы объяснения причин.

Реакция украинской стороны

Отметим, на момент публикации в Министерстве иностранных дел Украины пока не отреагировали на заявления венгерских коллег.

Напомним, 12 января глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что руководство страны не планирует поставлять оружие Украине и отказывается предоставлять транзит через свою территорию для поставок вооружения. Венгерская сторона руководствуется безопасностью для более 100 тысяч этнических венгров, проживающих в Закарпатье.

Ранее, 7 января, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за кризиса западноцентрического миропорядка, выражением которого якобы стала война в Украине, Запад начал новую "холодную войну".