Будапешт закликав Київ "припинити звірства" проти угорців: що сталося насправді (фото)

Представник МЗС Тамаша Менцера назвав зняття прапорів Угорщини з державних установ України "цькуванням" національної спільноти.

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Держсекретар із питань двосторонніх відносин МЗС Угорщини Тамаш Менцер звернувся до українського уряду з проханням "припинити звірства" проти угорців у Закарпатській області. Відповідний пост він опублікував у себе у Facebook 19 січня.

"Звірствами" Менцер назвав новину видання Index від 19 січня про зняття прапорів Угорщини з будівель у місті Мукачево Закарпатської області.

"Закликаємо місцевих лідерів негайно припинити звірства проти угорців! Закликаємо національних лідерів України негайно зробити все можливе для зняття антиугорських рішень і відновлення колишнього статусу. Ми очікуємо, що українські лідери зроблять усе можливе для збереження стабільності на Закарпатті, незважаючи на війну! Якщо Україна хоче стати членом Євросоюзу, постійне та систематичне цькування й позбавлення прав національної спільноти неприпустимі", — написав Менцер.

Фото: Скриншот

Рішення про зняття прапорів у МЗС назвали "антиугорським" і висловили сподівання, що такого не станеться в інших містах Закарпатської області, де мешкають етнічні угорці.

Що сталася насправді в Мукачеві

У публікації Index сказано, що, посилаючись на недавній указ, українська поліція зняла угорські прапори з кількох державних установ у Мукачеві. А директора середньої школи, на якій висіли прапори Угорщини, Ференца Ракоці, нібито було звільнено пояснення причин.

Реакція української сторони

Зазначимо, на момент публікації в Міністерстві закордонних справ України поки що не відреагували на заяви угорських колег.

Нагадаємо, 12 січня глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Ґерґелі Гуляш заявив, що керівництво країни не планує постачати зброю Україні та відмовляється надавати транзит через свою територію для постачання озброєння. Угорська сторона керується безпекою для понад 100 тисяч етнічних угорців, які мешкають на Закарпатті.

Раніше, 7 січня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через кризу західноцентричного світопорядку, виразом якої нібито стала війна в Україні, Захід розпочав нову "холодну війну".