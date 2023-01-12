"Загроза мешканцям Закарпаття": Угорщина не надаватиме транзит зброї для України

За словами глави канцелярії прем'єр-міністра країни Ґерґелі Гуляша, Угорщина перебуває в "особливій геополітичній ситуації" та піклується про безпеку понад 100 тисяч етнічних угорців на заході України.

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Глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Ґерґелі Гуляш 12 січня заявив, що керівництво країни не планує постачати зброю Україні та відмовляється надавати транзит через свою територію для постачання озброєння. Таку позицію Будапешт зайняв через "геополітичну ситуацію", повідомив Гуляш в ефірі програми Hirado, яку транслювала телекомпанія MTVA.

За словами чиновника, угорська сторона піклується про безпеку понад 100 тисяч етнічних угорців, які мешкають на Закарпатті.

"В Угорщині особлива геополітична ситуація, яка полягає в тому, що ми могли б перевозити зброю тільки через Закарпаття, і тому ми не беремо участі в постачаннях. Це необхідно для захисту сотень тисяч угорців, які там проживають", — пояснив Гуляш.

Також угорський політик прокоментував постачання західними країнами важкої бронетехніки, у тому числі німецьких танків Leopard. Він зазначив, що тоді, коли західні країни, зокрема й Німеччина, хочуть уникнути загрози початку світової війни, Угорщина завжди попереджала про небезпеку ескалації конфлікту в Україні.

Також Гуляш наголосив, що кожен уряд сам вирішує, наскільки далеко він хоче зайти в підтримці України, проте, якщо в справу втрутиться хоч одна держава-член НАТО, це призведе до початку третьої світової війни.

Нагадаємо, 7 січня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через кризу західноцентричного світопорядку, результатом якого нібито стала війна в Україні, Захід розпочав нову "холодну війну". За словами угорського лідера, у цій ситуації Будапешт змушений підтримувати стосунки з конкурентами Заходу.

В інтерв'ю Magyar Nemzet 27 грудня Орбан також висловив свою позицію щодо тривалості війни в Україні. За його словами, мир в Україні настане лише коли цього "захочуть американці", а Будапешт у російсько-українській війні перебуває "на угорській стороні".