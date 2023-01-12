"Угроза жителям Закарпатья": Венгрия не будет предоставлять транзит оружия Украине

По словам главы канцелярии премьер-министра страны Гергея Гуйяша, Венгрия находится в "особенной геополитической ситуации", и заботится о безопасности более 100 тысяч этнических венгров на западе Украины.

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Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш 12 января заявил, что руководство страны не планирует поставлять оружие Украине и отказывается предоставлять транзит через свою территорию для поставок вооружения. Такую позицию Будапешт занял в силу "геополитической ситуации", сообщил Гуйяш в эфире программы Hirado, которую транслировала телекомпания MTVA.

По словам чиновника, венгерская сторона заботится о безопасности более 100 тысяч этнических венгров, проживающих в Закарпатье.

"У Венгрии особая геополитическая ситуация, которая заключается в том, что мы могли бы перевозить оружие только через Закарпатье, и поэтому мы не участвуем в поставках. Это необходимо для защиты проживающих там сотен тысяч венгров", — пояснил Гуйяш.

Также венгерский политики прокомментировал поставки западными странами тяжелой бронетехники, в том числе немецких танков Leopard. Он отметил, что в то время, когда западные страны, в том числе и Германия, хотят избежать угрозы начала мировой войны, Венгрия всегда предупреждала об опасности эскалации конфликта в Украине.

Также Гуйяш подчеркнул, что каждое правительство само решает, насколько далеко оно хочет зайти в поддержке Украины, однако, если в дело вмешается хоть одно государство-член НАТО, это приведет к началу третьей мировой войны.

Напомним, 7 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за кризиса западноцентрического миропорядка, выражением которого якобы стала война в Украине, Запад начал новую "холодную войну". По словам венгерского лидера, в этой ситуации Будапешт вынужден поддерживать отношения с конкурентами Запада.

В интервью Magyar Nemzet 27 декабря Орбан также высказал свою позицию относительно продолжительности войны в Украине. По его словам, мир в Украине наступит только когда этого "захотят американцы", а Будапешт в российско-украинской войне находится "на венгерской стороне".