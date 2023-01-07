Идет новая "холодная война", Венгрии приходится поддерживать врагов Запада, — Орбан

По словам венгерского премьера, международные блоки времен "холодной войны" возрождаются. Конкурирующие страны усилились во многом из-за либерализации торговли и экономики.

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что из-за кризиса западноцентрического миропорядка, выражением которого, по его мнению, стала война в Украине, Запад начал новую "холодную войну". При этом Будапешту приходится поддерживать отношения с конкурентами Запада. Об этом сообщает Mandiner.

Свою речь венгерский политик произнес на рождественском ужине Фонда им. Селла Калмана, венгерского политического деятеля XIX – ХХ веков. Январские тезисы премьера изложил в статье его советник Балаш Орбан.

Главный стратегический вызов на следующее десятилетие для Венгрии — выйти из группы стран со средним уровнем дохода и догнать развитые страны, считает Орбан. Более того, Будапешт стремится достичь статуса регионального среднего государства в регионе Центральной Европы.

По словам премьер-министра Венгрии, у США появляются новые соперники, отчасти из-за укрепления таких стран, как Китай, чему якобы поспособствовала либеральная модель.

В качестве примеров кризиса устоявшегося миропорядка Орбан назвал проблему миграции, Брекзит, президентство Дональда Трампа в США и пандемию COVID-19.

Главным в такой череде событий стала война в Украине, которая, по утверждению Орбана, указала на то, что сложившемуся западноцентризму угрожают конкуренты. Конкурирующие страны усилились во многом из-за либерализации торговли и экономики.

В качестве ответных действий страны запада и в первую очередь США начали новую "холодную войну", считает Орбан.

"Похоже, международные блоки времен "холодной войны" возрождаются", — объяснил советник.

Напомним, что глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба рассказал, почему Венгрия не изменит своей пророссийской позиции. По словам дипломата, Орбан "выбрал свой путь".

Ранее Фокус сообщал, что Венгрия заморозила российские активы на $925 млн. Еще месяц тому назад Будапешт отчитался о заморозке только 3000 евро российских активов.