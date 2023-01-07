Іде нова "холодна війна", Угорщині доводиться підтримувати ворогів Заходу, — Орбан

За словами угорського прем'єра, міжнародні блоки часів холодної війни відроджуються. Країни-конкуренти посилилися багато в чому через лібералізацію торгівлі та економіки.

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Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що через кризу західноцентричного світопорядку, проявом якого, на його думку, стала війна в Україні, Захід розпочав нову "холодну війну". Водночас Будапешту доводиться підтримувати стосунки із конкурентами Заходу. Про це повідомляє Mandiner.

Свою промову угорський політик виголосив на різдвяній вечері Фонду ім. Селла Калмана, угорського політичного діяча ХІХ – ХХ століть. Січневі тези прем'єра виклав у статті його радник Балаш Орбан.

Головний стратегічний виклик на наступне десятиліття для Угорщини — вийти з групи країн із середнім рівнем доходу та наздогнати розвинуті країни, вважає Орбан. Щобільше, Будапешт прагне досягти статусу регіональної середньої держави у регіоні Центральної Європи.

За словами прем'єр-міністра Угорщини, у США з'являються нові суперники, частково через зміцнення таких країн, як Китай, чому нібито сприяла ліберальна модель.

Як приклади кризи усталеного світопорядку Орбан назвав проблему міграції, Брекзит, президентство Дональда Трампа в США та пандемію COVID-19.

Головною в такій низці подій стала війна в Україні, яка, за твердженням Орбана, вказала на те, що західноцентризму, що склався, загрожують конкуренти. Країни-конкуренти посилилися багато в чому через лібералізацію торгівлі та економіки.

Як дії у відповідь країни заходу і насамперед США почали нову "холодну війну", вважає Орбан.

"Схоже, міжнародні блоки часів холодної війни відроджуються", — пояснив радник.

Нагадаємо, що глава українського МЗС Дмитро Кулеба розповів, чому Угорщина не змінить своєї проросійської позиції. За словами дипломата, Орбан "обрав свій шлях".

Раніше Фокус повідомляв, що Угорщина заморозила російські активи на $925 млн. Ще місяць тому Будапешт прозвітував про заморожування лише 3000 євро російських активів.