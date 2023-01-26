Кто может возглавить МВД: эксперты называют первых кандидатов

В числе возможных претендентов нынешний и.о. главы СБУ Василий Малюк и руководитель Нацполиции Игорь Клименко.

Related video

Эксперты аккуратно называют фамилии возможных претендентов на должность министра МВД. В перечне кандидатов можно услышать фамилию народного депутата Сергея Ионушаса. Он после назначения министром Дениса Монастырского заменил его на посту главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом говорится в материале Фокуса "Кто заменит Монастырского. Во главе МВД останется Клименко или найдут нового министра".

Упоминают и Василия Малюка, и.о. главы Службы безопасности Украины. До того он был заместителем Монастырского. Правда, недолго – 10 дней.

Некоторые вспоминают об экс-министре МВД Арсене Авакове. Но вряд ли ему позволят вернуться, хотя в свое время он находил общий язык с президентом.

Кроме того, эксперты предполагают, что есть шансы остаться в кресле министра у руководителя Нацполиции Игоря Клименко. Не даром же его назначили не просто исполняющим обязанности, но и заместителем министра. Но это будет не политическое назначение.

Тем временем во фракции "Слуга народа" депутаты говорят, что поддержат ту кандидатуру, которую предложит Банковая.

По мнению политолога Владимира Фесенко, голосование не состоится до тех пор, пока Офис президента не подберет полностью устроившую его кандидатуру, которая будет действовать в связке с президентом, а не выстраивать, как это было при министре Арсене Авакове, еще один центр власти.

Процедура назначения нового министра такова, что сначала Кабмин должен подать на согласование с парламентом кандидатуру нового главы МВД (происходить это должно сначала в рамках Комитета по правоохранительной деятельности), далее последует обсуждение и будет подготовлено соответствующее представление. После – голосование в зале. "Министерство внутренних дел – одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, а потому привлечены необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами", – заявил ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, 18 января в результате крушения вертолета вблизи Киева погибло руководство Министерства внутренних дел Украины – министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Подробнее о том, что будет с МВД после гибели руководства в авиакатастрофе, читайте в материале Фокуса.