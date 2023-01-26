Хто може очолити МВС: експерти називають перших кандидатів

У числі можливих претендентів нинішній в.о. голови СБУ Василь Малюк і керівник Нацполіції Ігор Клименко.

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Експерти акуратно називають прізвища потенційних претендентів на посаду міністра МВС. У переліку кандидатів можна почути прізвище народного депутата Сергія Іонушаса. Він після призначення міністром Дениса Монастирського замінив його на посаді голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Про це йдеться в матеріалі Фокусу "Хто замінить Монастирського. На чолі МВС залишиться Клименко чи знайдуть нового міністра".

Згадують і Василя Малюка, в.о. голови Служби безпеки України. До цього він був заступником Монастирського. Щоправда, недовго — 10 днів.

Дехто згадує про ексміністра МВС Арсена Авакова. Але навряд чи йому дозволять повернутися, хоча свого часу він знаходив спільну мову з президентом.

Крім того, експерти припускають, що є шанси залишитися в кріслі міністра у керівника Нацполіції Ігоря Клименка. Недаремно ж його призначили не просто виконувачем обов'язків, а й заступником міністра. Але це буде не політичне призначення.

Водночас у фракції "Слуга народу" депутати кажуть, що підтримають кандидатуру, яку запропонує Банкова.

На думку політолога Володимира Фесенка, голосування не відбудеться доти, доки Офіс президента не підбере кандидатуру, яка повністю влаштувала його і діятиме у зв'язці з президентом, а не вибудовуватиме, як це було за міністра Арсена Авакова, ще один центр влади.

Процедура призначення нового міністра така, що спочатку Кабмін має подати на погодження з парламентом кандидатуру нового голови МВС (відбуватися це має спочатку в межах Комітету з правоохоронної діяльності), далі буде обговорення, і буде підготовлено відповідне подання. Потім — голосування в залі. "Міністерство внутрішніх справ — одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому залучено необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами", — заявив раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 18 січня внаслідок аварії вертольота поблизу Києва загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України — міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, а також державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Докладніше про те, що буде з МВС після загибелі керівництва в авіакатастрофі, читайте в матеріалі Фокусу.