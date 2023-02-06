"Всегда был белой вороной в ОПЗЖ": мэр Харькова Терехов о сложении мандата Абрамовичем

Городской голова Харькова Терехов заявил, что считает Абрамовича "патриотом", который всегда выделялся из остальных членов запрещенной ныне ОПЗЖ.

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Мэр Харькова Игорь Терехов отреагировал на сложение полномочий народным депутатом Игорем Абрамовичем, которого избрали в Верховную Раду в 2019 году от ОПЗЖ. Терехов поддержал такое решение народного избранника, поскольку тот, по его словам, не совсем отвечал ОПЗЖ своими убеждениями. Об этом мэр Харькова написал в своем телеграмм-канале.

"Игорь всегда, когда еще существовала фракция ОПЗЖ, был в ней "белой вороной" — человеком, которого от большинства его коллег отличала четкая проукраинская позиция. Именно проукраинская, без каких-либо намеков на возможность даже в мельчайшем уступить национальные интересы страны", — написал Терехов.

Он добавил, что такое решение своего друга уважает и поддерживает и напомнил, что с первого дня полномасштабного вторжения РФ Игорь Абрамович сразу взялся помогать Харькову, а оказываемую им гуманитарную помощь "можно считать тонами".

"Точно знаю, что сложив мандат народного депутата Игорь Абрамович останется тем же человеком, каким был и до этого: патриотом Украины и харьковчанином, который и дальше будет делать все для поддержки своего родного города", — резюмировал Терехов.

Бывший член фракции ОПЗЖ Игорь Абрамович сегодня, 6 февраля, написал заявление о сложении мандата народного депутата Украины. Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата. "За" проголосовали 317 нардепов.

24 февраля, в первый день полномасштабного российского вторжения, Игорь Абрамович вышел из состава фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. Как сказал 6 февраля председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, своими действиями депутат положил начало дальнейшему распаду ОПЗЖ. 22 мая в ВР была создана депутатская группа "Восстановление Украины", которую возглавили народные депутаты Игорь Абрамович и Максим Ефимов. Всего в состав группы вошли 17 парламентариев.

Бизнесмен также попал в ряды так называемого "батальона Монако" — олигархов и политиков, которые до войны сбежали из Украины и коротали дни напряженности на Лазурном побережье. Согласно расследованию "Украинской правды", Абрамович был замечен возле имения на живописном мысе Кап-Ферра. В середине августа прошлого года ДБР открыло производство против нардепов и бизнесменов. В список фигурантов попали 80 человек, среди них Игорь Абрамович.

По данным Комитета избирателей Украины, Игорь Абрамович вошел в десятку депутатов, которые чаще всего не голосуют в Верховной Раде и пропустили более 90% голосований, то есть не нажимали ни "за", ни "против" или "воздержался".