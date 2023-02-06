"Завжди був білою вороною в ОПЗЖ": мер Харкова Терехов про складання мандата Абрамовичем

Міський голова Харкова Терехов заявив, що вважає Абрамовича "патріотом", який завжди виділявся з-поміж решти членів забороненої нині ОПЗЖ.

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Мер Харкова Ігор Терехов відреагував на складання повноважень народним депутатом Ігорем Абрамовичем, якого обрали до Верховної Ради у 2019-му році від ОПЗЖ. Терехов підтримав таке рішення народного обранця, оскільки той, за його словами, не зовсім відповідав ОПЗЖ своїми переконаннями. Про це мер Харкова написав у своєму телеграм-каналі.

"Ігор завжди, коли ще існувала фракція ОПЗЖ, був у ній "білою вороною" — людиною, яку від більшості його колег відрізняла чітка проукраїнська позиція. Саме проукраїнська, без будь-яких натяків на можливість навіть у найдрібнішому поступитися національними інтересами країни", — написав Терехов.

Він додав, що таке рішення свого друга поважає і підтримує та нагадав, що з першого дня повномасштабного вторгнення РФ Ігор Абрамович одразу взявся допомагати Харкову, а гуманітарну допомогу, яку він надавав, "можна рахувати тонами".

"Точно знаю, що склавши мандат народного депутата, Ігор Абрамович залишиться тією ж людиною, якою був і до цього: патріотом України і харків‘янином, який і надалі робитиме все для підтримки свого рідного міста", — резюмував Терехов.

Колишній член фракції ОПЗЖ Ігор Абрамович сьогодні, 6 лютого, написав заяву про складання мандата народного депутата України. Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата. "За" проголосували 317 нардепів.

24 лютого, у перший день повномасштабного російського вторгнення, Ігор Абрамович вийшов зі складу фракції ОПЗЖ у Верховній Раді. Як сказав 6 лютого голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, своїми діями депутат започаткував подальший розпад ОПЗЖ. 22 травня у ВР було створено депутатську групу "Відновлення України", яку очолили народні депутати Ігор Абрамович та Максим Єфімов. Всього до складу групи увійшли 17 парламентарів.

Бізнесмен також потрапив до лав так званого "батальйону Монако" — олігархів та політиків, які до війни втекли з України й коротали дні напруженості на Лазурному узбережжі. Згідно із розслідуванням "Української правди", Абрамовича помітили біля маєтку на мальовничому мисі Кап-Ферра. У середині серпня минулого року ДБР відкрило провадження проти нардепів та бізнесменів. До списку фігурантів потрапили 80 осіб, серед них — Ігор Абрамович.

За даними Комітету виборців України, Ігор Абрамович увійшов до десятки депутатів, які найчастіше не голосують у Верховній Раді і пропустили понад 90% голосувань, тобто не натискали ані "за", ні "проти" чи "утримався".