Следующая встреча у Кремля: украинцы заполонили сеть мемами о приезде Байдена (фото)

"Київська перепічка", АТБ, "Нова пошта" и военкомат — в интернете уже спланировали президенту США маршрут по выдающимся локациям столицы. Фокус собрал самые интересные мемы по поводу визита Байдена в Киев.

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Сегодня, 20 февраля, сеть взорвалась неожиданной новостью — президент США Джо Байден посетил Киев и встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Пользователи соцсетей не могли проигнорировать такой инфопривод и наделали кучу мемов, примеры которых собрал Фокус.

Украинцы прифотошопили американского президента к "визиткам Украины": столичной "Перепічка", скамейке с пенсионерами у Золотых ворот, черному супермаркету сети АТБ, отделению "Нова пошта" и т.д. Также Байден появился и на оккупированных Россией украинских территориях в мемах.

Но пользователи сети не обошли и саму встречу: шутят, что Зеленский рассказывал Байдену о "Пузатой Хате" раньше, а фото с Михайловской площади подписали предупреждением о раздаче повесток пенсионерам в центре Киева. Мужчину, в момент исторического события смотревшего в смартфон, сравнили с парнем из кафе во время приезда Анджелины Джоли, который не заметил кинозвезду.

В Твиттере также обратили внимание на визит Байдена: просили самолеты для ВСУ, сравнили внешне с украинским политиком Владимиром Литвином и предложили "истязать" американского лидера лабиринтами "Метрограда", пока не пообещает поставки нового вооружения. Украинцы вспомнили, как год назад США просили своих граждан покинуть Украину и провели параллель с визитом их президента сейчас.

Напомним, президент США Джо Байден прибыл в столицу с незапланированным визитом. В сопровождении украинского президента Владимира Зеленского он посетил Михайловскую площадь и почтил память погибших Героев Небесной Сотни. Журналисты назвали его приезд "сильным сигналом диктатору Путину".

На брифинге по итогам визита Джо Байден сообщил, что Украина получит 700 танков и 1000 артиллерийских систем от международных партнеров. Кроме того, США вместе с союзниками передадут украинским защитникам тысячи военных автомобилей и более двух миллионов снарядов для артиллерии.

Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал приезд Байдена. Чиновник назвал визит "историческим" и описал атмосферу во время разговора как доверительную и душевную. "Этот визит является победой украинского народа и президента Зеленского", — заявил украинский чиновник.