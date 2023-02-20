Наступна зустріч біля Кремля: українці заполонили мережу мемами про приїзд Байдена (фото)

"Київська перепічка", АТБ, "Нова пошта" та військкомат — в інтернеті вже спланували президенту США маршрут визначними локаціями столиці. Фокус зібрав найцікавіші меми щодо візиту Байдена в Київ.

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Сьогодні, 20 лютого, мережа вибухнула несподіваною новиною — президент США Джо Байден завітав у Київ та зустрівся з українським лідером Володимиром Зеленським. Користувачі соцмереж не могли проігнорувати такий інфопривід та наробили купу мемів, приклади яких зібрав Фокус.

Українці прифотошопили американського президента до "візитівок України": столичної "Перепічки", лавки з пенсіонерами біля Золотих воріт, чорного супермаркету мережі АТБ, відділення "Нової пошти" тощо. Також Байден з’явився і на окупованих Росією українських територіях у мемах.

Та користувачі мережі не оминули й саму зустріч: жартують, що Зеленський розповідав Байдену про "Пузату Хату" раніше, а фото з Михайлівської площі підписали попередженням про роздачу повісток пенсіонерам в центрі Києва. Чоловіка, що в момент історичної події дивився у смартфон, порівняли з хлопцем з кафе під час приїзду Анджеліни Джолі, який не помітив кінозірку.

У Твіттері також звернули увагу на візит Байдена: просили літаки для ЗСУ, порівняли зовнішньо з українським політиком Володимиром Литвином та запропонували "катувати" американського лідера лабіринтами "Метрограда", доки не пообіцяє постачання нового озброєння. Українці згадали, як рік тому США просили своїх громадян покинути Україну, та провели паралель з візитом їхнього президента зараз.

Нагадаємо, президент США Джо Байден прибув до столиці з незапланованим візитом. В супроводі українського президента Володимира Зеленського він відвідав Михайлівську площу та вшанував пам’ять загиблих Героїв Небесної Сотні. Журналісти назвали його приїзд "сильним сигналом диктатору Путіну".

На брифінгу за підсумками візиту Джо Байден повідомив, що Україна отримає 700 танків та тисячу артилерійських систем від міжнародних партнерів. Окрім того, США разом з союзниками передадуть українським захисникам тисячі військових автомобілів та понад два мільйони снарядів для артилерії.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба прокоментував приїзд Байдена. Посадовець назвав візит "історичним" та описав атмосферу під час розмови як довірливу та душевну. "Цей візит є перемогою українського народу і президента Зеленського", — заявив український чиновник.