Украинские нардепы уже предлагают обсудить условия завершения большой войны. По мнению авторов документа, Москва обязана сдаться.

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В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об основных принципах переговоров о капитуляции России или ее правопреемниках, а также условиях завершения войны. Проект постановления №9044 появился на сайте 21 февраля.

Инициаторы законодательной инициативы — нардепы от "Слуги народа" Олег Дунда и Вячеслав Рублев, а также нардеп от группы "Доверие" Лариса Билозир. Текст документа пока отсутствует.

[ + – ] Постановление о капитуляции России зарегистрировали 21 февраля

По состоянию на данный момент, постановление передали на рассмотрение руководству парламента. Aвторы и другие украинские нардепы в соцсетях не раскрывают детали постановления.

Напомним, что 1 февраля президент Польши Анджей Дуда советовал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому после победы над РФ заключить с ней мир в Переяславе. Польский лидер уверен, что россияне сами "приползут на коленях подписывать мир".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 1 декабря заявил, что российские пропагандисты призывали возобновить переговоры с Украиной. Кремль, по его мнению, изменил их повестку — от "Киев захватим за 2-3 дня" до "как избежать военного трибунала".

Лидер республиканцев, 45-й президент США Дональд Трамп 20 февраля во время выступления перед сторонниками сказал о возможности прекращения большой войны в Украине за 24 часа. Трамп для этого просит переизбрать его на президентский пост.