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Політика Російсько-українська війна

У Верховній Раді з'явився проєкт ухвали про капітуляцію Росії (фото)

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Фото: Shutterstock | Автори й інші нардепи не розкривають деталі постанови про капітуляцію РФ

Українські нардепи вже пропонують обговорити умови завершення Великої війни. На думку авторів документа, Москва має здатися.

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У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про основні засади переговорів про капітуляцію Росії або її правонаступників, а також умови завершення війни. Проєкт ухвали №9044 з'явився на сайті 21 лютого.

Ініціатори законодавчої ініціативи — нардепи від "Слуги народу" Олег Дунда і В'ячеслав Рубльов, а також нардепка від групи "Довіра" Лариса Білозір. Текст документа поки що відсутній.

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Постанову про капітуляцію Росії зареєстрували 21 лютого

Наразі ухвалу передали на розгляд керівництву парламенту. Автори й інші українські нардепи в соцмережах не розкривають деталі постанови.

Нагадаємо, що 1 лютого президент Польщі Анджей Дуда радив українському колегі Володимиру Зеленському після перемоги над РФ укласти з нею мир у Переяславі. Польський лідер упевнений, що росіяни самі "приповзуть на колінах підписувати мир".

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк 1 грудня заявив, що російські пропагандисти закликали відновити переговори з Україною. Кремль, на його думку, змінив їхній порядок денний — від "Київ захопимо за 2-3 дні" до "як уникнути військового трибуналу".

Лідер республіканців, 45 президент США Дональд Трамп 20 лютого під час виступу перед прихильниками сказав про можливість припинення великої війни в Україні за 24 години. Трамп для цього просить переобрати його на президентську посаду.