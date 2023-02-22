Политика во время войны: как укрепились позиции президента Зеленского

Эксперты отмечают, что спустя год после полномасштабного вторжения РФ в Украину, власть сконцентрировалась в руках президента, и существуют риски, что влияние сохраниться и после окончания войны.

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"Президент Владимир Зеленский с первого дня вторжения оказался более устойчивым и смелым, чем от него ожидали как за рубежом, так и внутри страны, – говорит Фокусу политтехнолог Александр Кочетков, отвечая на вопрос, как за год изменился Зеленский. – Все, что нам казалось ранее мешало ему быть президентом – выступать и убеждать, умение играть на публику, завоевывать благосклонность, пригодилось".

Зеленский и его команда в коммуникации с международными партнерами качественно использовали образность, и исторические параллели, в частности с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем.

"Например, мы работали с американцами так, как им удобно работать и так, как они работают наиболее эффективно. Речь идет о чистом бизнес-подходе, – замечает эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в комментарии изданию. – Мы обсуждали что нам нужно, когда нам это нужно и почему нам это нужно. Когда они сомневались, относительно того, как мы это используем, мы абсолютно спокойно, без лишних шумов допустили все экспертные, проверочные комиссии Пентагона, Госдепа. Они видят, что украинцы правильно и качественно используют вооружение, не разворовывают деньги, конкретно предоставляемые американцами. Это был разговор бизнес-тоном и ритмом".

Напомним, результаты социологического опроса Центра Разумкова, обнародованные в четверг, 12 января 2023 года свидетельствуют, что 59% назвали политиком 2022 года президента Украины Владимира Зеленского. Авторы исследования отмечают, что Зеленский после избрания на пост президента в 2019 году возглавляет рейтинги "Политик года" в четвертый раз подряд: в 2019 году его назвали 46 процентов опрошенных, в 2020 году – 15 процентов, а в 2021 году – 17 процентов.