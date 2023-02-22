Політика під час війни: як зміцнилися позиції президента Зеленського

Експерти зазначають, що через рік після повномасштабного вторгнення РФ в Україну влада сконцентрувалася в руках президента, й існують ризики, що вплив збережеться і після закінчення війни.

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"Президент Володимир Зеленський з першого дня вторгнення виявився стійкішим і сміливішим, ніж від нього очікували як за кордоном, так і всередині країни, — каже Фокусу політтехнолог Олександр Кочетков, відповідаючи на запитання, як за рік змінився Зеленський. — Усе, що нам здавалося раніше заважало йому бути президентом — виступати і переконувати, вміння грати на публіку, завойовувати прихильність, знадобилось".

Зеленський і його команда у комунікації з міжнародними партнерами якісно використали образність, та історичні паралелі, зокрема з прем'єр-міністром Великої Британії Вінстоном Черчиллем.

"Наприклад, ми працювали з американцями так, як їм зручно працювати і так, як вони працюють найефективніше. Йдеться про чистий бізнес-підхід, — зауважує експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв у коментарі виданню. — Ми обговорювали що нам потрібно, коли нам це потрібно й чому нам це потрібно, коли вони сумнівалися щодо того, як ми це використовуємо, ми абсолютно спокійно, без зайвих шумів допустили всі експертні, перевірочні комісії Пентагону, Держдепу, вони бачать, що українці правильно та якісно використовують озброєння, не розкрадають гроші, що конкретно надаються американцями. Це була розмова бізнес-тоном і ритмом".

Нагадаємо, результати соціологічного опитування Центру Разумкова, оприлюднені у четвер, 12 січня 2023 року, свідчать, що 59% назвали політиком 2022 року президента України Володимира Зеленського. Автори дослідження зазначають, що Зеленський після обрання на пост президента у 2019 році очолює рейтинги "Політик року" вчетверте поспіль: у 2019 році його назвали 46 відсотків опитаних, у 2020 році — 15 відсотків, а у 2021 році — 17 відсотків.