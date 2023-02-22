"Министр иностранных дел и обороны": американцам трудно понять роль главы ОП, – эксперт

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак контролирует дипломатический фронт Украины во время войны.

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак задействован в дипломатическом направлении, однако в Соединенных Штатах Америки не до конца понимают его роль в украинской политике. Об этом сказал Фокусу эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

"Трудно говорить о его роли на международной арене, потому что большинство того, что он делает, мы просто не видим, – комментирует Краев. – Но для США Ермак не совсем приемлемый контрагент. Они не привыкли работать с неформальной иерархией. Чьим представителем является Ермак. Знаем ли мы, кто является секретарем распорядителем Белого дома? Не знаем. Зато мы знаем, кто является главой Офиса президента. Для американцев удивительно, почему человек с такой должностью обладает такой властью, почему распоряжается такими ресурсами, почему партнеры должны с ним говорить о тех делах, о которых обычно говорят с министром иностранных дел или с министром обороны".

Как известно, Андрей Ермак часто ссылается на свои хорошие связи с Джейком Салливаном, советником президента США по национальной безопасности.

Ранее Ермак сообщал, что "вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен".