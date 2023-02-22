"Міністр закордонних справ та оборони": американцям важко зрозуміти роль голови ОП, — експерт

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак контролює дипломатичний фронт України під час війни.

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак задіяний у дипломатичному напрямі, проте у Сполучених Штатах Америки не до кінця розуміють його роль в українській політиці. Про це сказав Фокусу експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

"Важко говорити про його роль на міжнародній арені тому, що більшість того, що він робить, ми просто не бачимо, – коментує Краєв. – Але для США Єрмак не зовсім прийнятний контрагент. Вони не звикли працювати з неформальною ієрархією. Чиїм представником є Єрмак "Чи знаємо ми, хто є секретарем розпорядником Білого дому? Не знаємо. Натомість ми знаємо, хто є главою Офісу президента. Для американців дивно, чому людина з такою посадою має таку владу, чому розпоряджається такими ресурсами, чому партнери повинні з нею говорити про ті справи, про які зазвичай говорять із міністром закордонних справ або з міністром оборони".

Як відомо, Андрій Єрмак часто посилається на свої добрі зв'язки з Джейком Салліваном, радником президента США з національної безпеки.

Раніше Єрмак повідомляв, що "питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішено".