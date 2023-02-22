Петиция об обязательной подаче деклараций для госслужащих: появилась реакция Зеленского

По словам украинского президента, законопроект, обязывающий нардепов и чиновников декларировать свое имущество во время военного положения, внесен в повестку дня девятой сессии Рады.

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на петицию № 22/177712-эп "Восстановить декларирование состояния чиновников и депутатов", которая набрала необходимые 25 тысяч голосов. Ответ опубликован на сайте официального интернет-представительства Президента Украины.

Зеленский отметил, что в соответствии с Законом Украины от 14.10.2014 № 1700-VII "О предотвращении коррупции", госслужащие и чиновники обязаны подать декларацию в течение девяноста календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения.

Кроме того, 23.09.2022 глава фракции Слуга народа Давид Арахамия зарегистрировал законопроект № 8071 "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью выполнение требований Европейской Комиссии по приобретению Украиной статуса члена Европейского Союза".

Документ предусматривает восстановление обязательной подачи деклараций представителями государственной или местной власти. По словам Зеленского, законопроект уже внесли в повестку дня девятой сессии Рады.

Отметим, что в марте прошлого года Верховная Рада Украины сделала необязательной подачу деклараций. В мае того же года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разрешило подавать декларации и проверять на наличие ошибок прошлогодние документы.

Фокус также писал о том, что 10 февраля, послы стран "Большой семерки" в Украине призвали Верховную Раду восстановить процесс электронного декларирования. Дипломаты отметили, что это предотвратит коррупцию и укрепит доверие общества к правительству.

Напомним, что 1 февраля ВАКС удовлетворил ходатайство народного депутата 9 созыва и освободил его от уголовной ответственности из-за раскаяния. Нардеп Владимир Гевко заявил, что не внес в декларацию данные об аренде жилплощади в центре Киева стоимостью более 3,7 млн грн "по ошибке".

Еще мы писали о том, что в декабре прошлого года САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу, который не внес в декларацию имущества на общую сумму более 3,7 млн ​​гривен, что более чем в 500 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц.