Петиція про обов'язкове подання декларацій для держслужбовців: з'явилася реакція Зеленського

За словами українського президента, законопроєкт, який зобов'язує нардепів і чиновників декларувати своє майно під час воєнного стану, внесено до порядку денного дев'ятої сесії Ради.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію № 22/177712-еп "Відновити декларування статків чиновників і депутатів", яка набрала необхідні 25 тисяч голосів. Відповідь опублікована на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України.

Зеленський зазначив, що відповідно до Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII "Про запобігання корупції", держслужбовці та чиновники зобов'язані подати декларацію протягом дев'яноста календарних днів із дня припинення чи скасування воєнного стану.

Крім того, 23.09.2022 голова фракції Слуга народу Давид Арахамія зареєстрував законопроєкт №8071 "Про внесення змін до деяких законів України з метою виконання вимог Європейської Комісії щодо набуття Україною статусу члена Європейського Союзу".

Документ передбачає поновлення обов'язкового подання декларацій представниками державної чи місцевої влади. За словами Зеленського, законопроєкт уже внесли до порядку денного дев'ятої сесії Ради.

Зазначимо, що в березні минулого року Верховна Рада України зробила необов'язковим подання декларацій. У травні того ж року Національне агентство з питань запобігання корупції дозволило подавати декларації та перевіряти на наявність помилок минулорічні документи.

Фокус також писав про те, що 10 лютого, посли країн "Великої сімки" в Україні закликали Верховну Раду відновити процес електронного декларування. Дипломати зазначили, що це запобігатиме корупції та зміцнить довіру суспільства до уряду.

Нагадаємо, що 1 лютого ВАКС задовольнив клопотання народного депутата 9 скликання і звільнив його від кримінальної відповідальності через каяття. Нардеп Володимир Гевко заявив, що не вніс до декларації дані про оренду житлоплощі у центрі Києва вартістю понад 3,7 млн грн "через помилку".

Ще ми писали про те, що в грудні минулого року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу, який не вніс до декларації майно на загальну суму понад 3,7 млн ​​гривень, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.