Формирования реестра олигархов отложено: в Кабмине назвали новую дату

Положение о реестре украинских олигархов, порядке формирования и ведения этого реестра должны разработать СНБО вместе с Министерством юстиции.

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Кабинет Министров Украины перенес срок формирования реестра лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни. Вместо апреля 2022 года, утверждение положения о реестре олигархов, порядке формирования и ведения реестра должно осуществится "через три месяца со дня опубликования вывода Венецианской комиссии", говорится в распоряжении Кабмина №177.

Сообщается, что разработкой документа будут заниматься Совет национальной безопасности и обороны и Министерство юстиции Украины.

Изменения будут внесены в Закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

[ + – ] Назван новый срок формирования реестра олигархов

Кроме того, назван новый срок разработки и сопровождения в Верховной Раде законопроекта о лоббистской деятельности и связанных с ней коррупционных рисков. Сроки перенесены с декабря 2022 года на декабрь 2023 года.

Отметим, что "закон о деолигархизации" вступил в силу 7 мая 2022 года. За положение о реестре олигархов проголосовал Совет национальной безопасности и обороны.

Согласно закону, олигархом является лицо, которое участвует в политике, существенно влияет на СМИ, является конечным бенефициарным владельцем монополии, владеет активами на сумму, превышающую миллион прожиточных минимумов.

В июле прошлого года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что около 86 граждан Украины имеют признаки, по которым их можно включить в реестр олигархов. СНБО также провел совещание, на котором обсуждался вопрос формирования и ведения упомянутого списка.

В конце декабря прошлого года Алексей Данилов предположил, что первые олигархи будут внесены в реестр до 25 мая, однако данные планы так и не были реализованы.