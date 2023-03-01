Формування реєстру олігархів відкладено: у Кабміні назвали нову дату

Положення про реєстр українських олігархів, порядок формування та ведення цього реєстру мають розробити РНБО разом із Міністерством юстиції.

Related video

Кабінет Міністрів України переніс термін формування реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті. Замість квітня 2022 року затвердження положення про реєстр олігархів, порядок формування та ведення реєстру має здійснитися "через три місяці з дня опублікування висновку Венеціанської комісії", йдеться у розпорядженні Кабміну №177.

Повідомляється, що розробкою документу займатимуться Рада національної безпеки та оборони та Міністерство юстиції України.

Зміни будуть внесені до Закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархів)".

[ + – ] Названо новий термін формування реєстру олігархів

Крім того, названо новий термін розробки та супроводу у Верховній Раді законопроекту про лобістську діяльність та пов'язані з нею корупційні ризики. Терміни перенесено з грудня 2022 року на грудень 2023 року.

Зазначимо, що "закон про деолігархізацію" набув чинності 7 травня 2022 року. За положення про реєстр олігархів проголосувала Рада національної безпеки та оборони.

Відповідно до закону, олігархом є особа, яка бере участь у політиці, суттєво впливає на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, володіє активами на суму, що перевищує мільйон прожиткових мінімумів.

У липні минулого року секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що близько 86 громадян України мають ознаки, якими їх можна включити до реєстру олігархів. РНБО також провела нараду, на якій обговорювалося питання формування та ведення цього списку.

Наприкінці грудня минулого року Олексій Данилов припустив, що перші олігархи будуть внесені до реєстру до 25 травня, однак ці плани так і не були реалізовані.