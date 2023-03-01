"За интенсивность труда": почти все нардепы получили "двойную зарплату" в январе, — СМИ

По информации журналистов, 396 парламентариям начислили 100%-ю надбавку к окладу в начале года. Самую большую выплату получил спикер Рады Руслан Стефанчук — почти 79 тысяч гривен.

Related video

Подавляющее большинство народных депутатов Верховной Рады Украины получили 100%-ную надбавку к окладу за "интенсивность труда". Об этом в среду, 1 марта, пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на ответ аппарата ВР на запрос журналистов.

По данным УП, надбавку получили 396 из 415 нардепов. Отметим, что речь идет фактически о двойном окладе, который парламентарии получили за январь текущего года.

Издание пишет, что средняя выплата на одного нардепа составила почти 49 тысяч гривен. Эта сумма включает в себя оклад, 100% прибавку к нему, а также и другие выплаты: за почетное звание, за ученую степень, выплаты за отпуск, больничные и служебные командировки.

Самую большую выплату получил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, ему заплатили 78,9 тысячи гривен. На втором месте по уровню январской зарплаты оказался председатель парламентского комитета по иностранным делам Александр Мережко.

Меньше всего получили депутат из группы "Доверие" Валерий Лученко — 4,9 тысчи гривен. Чуть больше, 5 тысяч гривен, получил исключенный из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Журналисты отмечают, что из 19 депутатов, которые не получили надбавку за интенсивность работы, 17 в принципе не получили никаких выплат за январь. В основном речь идет о лишенных мандатов нардепов от запрещенной ОПЗЖ (Игорь Абрамович, Олег Волошин, Тарас Козак, Наталья Королевская, Ренат Кузьмин, Виктор Медведчук, Юрий Солод, внефракционный Андрей Деркач).

При этом еще двое нардепов, лишенных мандата от ОПЗЖ Андрей Аксенов и Сергей Шахов из группы "Доверие" не получили зарплату, но получили компенсацию за неиспользованный отпуск и возмещение за командировку.

Напомним, 23 февраля Пенсионный фонд сообщал, что средняя зарплата в Украине по итогам минувшего года выросла на 3% — в сравнении с аналогичным показателями за 2021.

Ранее, 14 января, Фокус писал о том, что на Банковой засекретили зарплаты президента Владимира Зеленского и его советников до конца войны.

В январе прошлого года в Государственном управлении делами в ответ на запрос Фокуса сообщали, что в 2021 году Владимир Зеленский заработал более 330 тысяч гривен на должности президента Украины.