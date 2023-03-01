"За інтенсивність праці": майже всі нардепи отримали "подвійну зарплату" у січні, — ЗМІ

За інформацією журналістів, 396 парламентарям нарахували 100% надбавку до окладу на початку року. Найбільшу виплату отримав речник Ради Руслан Стефанчук — майже 79 тисяч гривень.

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Переважна більшість народних депутатів Верховної Ради України отримали 100% надбавки до окладу за "інтенсивність праці". Про це у середу, 1 березня, пише видання "Українська правда" з посиланням на відповідь апарату ВР на запит журналістів.

За даними УП, надбавки отримали 396 із 415 нардепів. Зазначимо, що йдеться фактично про подвійний оклад, який парламентарі отримали за січень цього року.

Середня виплата на одного нардепа склала майже 49 тисяч гривень. Ця сума включає оклад, 100% додаток до нього, а також інші виплати: за почесне звання, за науковий ступінь, виплати за відпустку, лікарняні та службові відрядження.

Найбільшу виплату отримав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, йому заплатили 78,9 тисяч гривень. На другому місці за рівнем січневої зарплати опинився голова парламентського комітету із закордонних справ Олександр Мережко.

Найменше отримали депутат із групи "Довіра" Валерій Лученко — 4,9 тис. гривень. Трохи більше, 5 тисяч гривень, отримав виключений із фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.

Журналісти зазначають, що із 19 депутатів, які не отримали надбавку за інтенсивність роботи, 17 у принципі не отримали жодних виплат за січень. Здебільшого йдеться про позбавлених мандатів нардепів від забороненої ОПЗЖ (Ігор Абрамович, Олег Волошин, Тарас Козак, Наталія Королевська, Ренат Кузьмін, Віктор Медведчук, Юрій Солод, позафракційний Андрій Деркач).

При цьому ще двоє нардепів, позбавлених мандату від ОПЗЖ Андрій Аксьонов та Сергій Шахов із групи "Довіра" не отримали зарплату, але отримали компенсацію за невикористану відпустку та відшкодування за відрядження.

Нагадаємо, 23 лютого Пенсійний фонд повідомляв, що середня зарплата в Україні за підсумками минулого року зросла на 3% порівняно з аналогічними показниками за 2021 рік.

Раніше, 14 січня, Фокус писав про те, що на Банковій засекретили зарплати президента Володимира Зеленського та його радників до кінця війни.

У січні минулого року у Державному управлінні справами у відповідь на запит Фокусу повідомляли, що у 2021 році Володимир Зеленський заробив понад 330 тисяч гривень на посаді президента України.