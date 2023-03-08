Лидер республиканцев США отверг приглашение Зеленского и раскритиковал Байдена, – CNN

Украинский президент уверен, что спикеру палаты представителей Кевину Маккарти стоит лично побывать в Украине, так как это "помогло бы ему с его позицией".

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Лидер республиканской Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что не планирует посещать Украину в ответ на приглашение президента Владимира Зеленского. Об этом пишет CNN.

В публикации говорится, что Владимир Зеленский предложил спикеру палаты представителей приехать в Украину, чтобы лично оценить ситуацию в стране в условиях войны, а после этого формировать свои предположения. Приглашение прозвучало на фоне раскола между республиканцами в вопросах дальнейшей поддержки Украины.

"Я думаю, что спикер Маккарти никогда не был в Киеве или в Украине, и я думаю, что это помогло бы ему с его позицией", — сказал Зеленский журналистам

Однако во вторник, 7 марта, Кевин Маккарти сообщил представителям СМИ, что не планирует визит в Украину. Республиканский лидер также заявил, что президент США Джо Байден действовал недостаточно быстро в вопросах оказания помощи стране.

Маккарти в очередной раз повторил свой тезис о том, что он выступает за оказание помощи Украине в ее борьбе с российской агрессией, однако не поддерживает "карт-бланш" и выступает за строгий контроль за выделяемыми средствами.

"Когда к нам приходят демократы и республиканцы, они видят корни поставок — каждый снаряд, каждую пулю, каждый доллар", — сказал по этому поводу президент Украины.

Напомним, что по данным Reuters от 22 февраля, члены обеих палат Конгресса США выступают за оказание поддержки Украине, однако Киев также получил сигнал о том, что американские ресурсы не безграничны.

В издании отметили, что республиканцы, которые выступают против Байдена по большинству вопросов, поддерживают выделение помощи для Украины, и даже призывают предоставить ей более мощное вооружение в более короткие сроки.

Еще мы писали о том, что 27 января Киев посетила делегация Пентагона во главе с генеральным инспектором Робертом Сторчем. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, американские партнеры получили возможность убедиться в целесообразном использовании западного оружия солдатами ВСУ.