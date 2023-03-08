Лідер республіканців США відкинув запрошення Зеленського та розкритикував Байдена, – CNN

Український президент упевнений, що спікеру палати представників Кевіну Маккарті варто особисто побувати в Україні, оскільки це "допомогло б йому з його позицією".

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Лідер республіканської Палати представників Конгресу США Кевін Маккарті заявив, що не планує відвідувати Україну у відповідь на запрошення президента Володимира Зеленського. Про це пише CNN.

У публікації йдеться про те, що Володимир Зеленський запропонував спікеру палати представників приїхати в Україну, щоб особисто оцінити ситуацію в країні в умовах війни, а після цього формувати свої припущення. Запрошення пролунало на тлі розколу між республіканцями щодо подальшої підтримки України.

"Я думаю, що спікер Маккарті ніколи не був у Києві чи в Україні, і я думаю, що це допомогло б йому з його позицією", — сказав Зеленський журналістам.

Однак у вівторок, 7 березня, Кевін Маккарті повідомив представникам ЗМІ, що не планує візиту в Україну. Республіканський лідер також заявив, що президент США Джо Байден діяв недостатньо швидко у питаннях надання допомоги країні.

Маккарті вкотре повторив свою тезу про те, що він виступає за надання допомоги Україні в її боротьбі з російською агресією, проте не підтримує "карт-бланш" і виступає за суворий контроль за коштами, що виділяються.

"Коли до нас приходять демократи та республіканці, вони бачать коріння постачань — кожен снаряд, кожну кулю, кожен долар", — сказав із цього приводу президент України.

Нагадаємо, що за даними Reuters від 22 лютого, члени обох палат Конгресу США виступають за підтримку України, проте Київ також отримав сигнал про те, що американські ресурси не безмежні.

У виданні зазначили, що республіканці, які виступають проти Байдена в більшості питань, підтримують виділення допомоги для України, і навіть закликають надати їй більш потужне озброєння у стислі терміни.у3ву

Ще ми писали про те, що 27 січня Київ відвідала делегація Пентагону на чолі з генеральним інспектором Робертом Сторчем. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, американські партнери отримали можливість переконатися у доцільному використанні західної зброї солдатами ЗСУ.