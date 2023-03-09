Россия намеренна полностью уничтожить инфраструктуру Украины, — Боррель

Глава дипломатии ЕС утверждает, что вопрос восстановления Украины является для Европы ключевым. Речь идет о финансировании реконструкции и использовании для этого замороженных российских активов в соответствии с международным и европейским правом.

Related video

Недавние обстрелы Украины еще раз демонстрируют намерение России полностью уничтожить гражданскую инфраструктуру страны, об этом заявил Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сегодня, 9 марта.

"Сегодня последняя плохая новость заключается в том, что Россия атаковала Запорожскую атомную электростанцию. Ее в очередной раз отключили от электросети Украины. Насколько нам известно, 40% населения Киева без электричества, с множеством черных дыр в системе электроснабжения по всей стране. Это показывает, что в очередной раз Россия пытается полностью уничтожить гражданскую инфраструктуру Украины. И именно поэтому мы должны продолжать обеспечивать способы самозащиты Украины", — сказал Боррель в четверг в Стокгольме перед началом неформального заседания Совета по вопросам иностранных дел и развития.

Кроме того, верховный представитель сообщил, что на повестке дня заседания стоит вопрос восстановления Украины, финансирования реконструкции и использования для этого замороженных российских активов в соответствии с международным и европейским правом.

"Обе вещи идут вместе. Вчерашнее обсуждение и сегодняшнее обсуждение преследуют одну цель: поддержать Украину, защитить и восстановить. Поддерживать Украину в военном отношении и поддерживать гражданское население. Министры обсудят все пути и средства, которые мы можем мобилизовать, чтобы поддержать восстановление Украины", — пояснил он.

Напомним, россияне произвели очередной массированный обстрел городов Украины 9 марта. Сообщалось о "прилетах" в Киеве, Одессе, Виннице, Кропивницком, Житомире и Львовской области.

9 марта россияне выпустили по Украине 81 ракету. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силам ПВО удалось сбить 34 крылатые ракеты и 4 БПЛА. Удары российских ракет пришлись по объектам критической инфраструктуры и по гражданским постройкам.

9 марта ДТЭК сообщили, что в результате ракетной атаки повреждены три теплоэлектростанции. Оборудованию подстанций был нанесен существенный урон, по завершении воздушной тревоги энергетики начали ликвидировать последствия.